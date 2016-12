Primero los mexicanos y luego los haitianos

TIJUANA BC 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, Guillermo Peñúñuri Yépiz declaró que se espera que para el año 2017 haya un aumento en los repatriados connacionales de Estados Unidos, por lo que primero estarán apoyando primero a los mexicanos y luego a los haitianos. En entrevista, dijo que el tema de los migrantes haitianos lo están analizando de forma paralela a los programas de la secretaría, mismo que tienen completamente controlado debido a la coordinación que existe entre la Sedesoe, Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Migración. “No podemos ser farol de la calle y oscuridad de la casa, primero es nuestra gente, nuestros mexicanos, nuestros connacionales, nuestra gente que llega del sur del país y luego los haitianos”, declaró. Detalló que han invertido dos millones 190 mil pesos en alimentación para haitianos; dos millones de pesos en impermeabilización, pintura y fumigación, además de tres millones 600 mil en albergues de Baja California para atender a los a tres mil 700 migrantes haitianos que se encuentran en la entidad. Respecto a los comentarios que califican de “risa” lo destinado por la federación al tema, respondió que le han hecho frente a tema con recurso extraordinario sin embargo "no le pueden invertir 100 millones de pesos". “Es un tema que lo vamos midiendo día a día, de ninguna manera es una situación que se haya desbordado, no es un problema, que los estamos atendiendo, y si en primeras fechas llegara una cantidad extraordinaria de migrantes sabemos lo que tenemos que hacer”, manifestó. Por último, reveló que el presupuesto que tendrán para el 2017, será de aproximadamente 350 millones de pesos, cantidad similar a la del 2016, y aunque la federación no ha anunciado algún recorte, si este se llega a dar, aseguró que no afectaría los programas prioritarios y sensibles de la Sedeose.