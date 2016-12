SEE en alerta por lluvias

TIJUANA BC 24 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El delegado en Tijuana del Sistema Educativo Estatal (SEE), Adrián Flores Ledesma informó que estarán en estado de alerta ante las posibles afectaciones que puedan generar las lluvias registradas en la ciudad en los planteles educativos, aunque hasta el momento no se han registrado daños. En entrevista, dijo que a través del área de Normatividad e Infraestructura estarán al pendiente en la espera de algún reporte que se haga llegar por medio del centro de Control, Comando Comunicación y Cómputo (C4) y de vecinos o padres de familia. “Vamos a estar en alerta, y la próxima semana si llegase a continuar el pronóstico de lluvias también para que no tengamos ningún hecho que lamentar o alguna situación de deslizamiento de tierra o algún daño en las escuelas por la lluvia”, declaró. El pasado viernes 16 de diciembre inició el periodo vacacional, por lo que alrededor de 338 mil alumnos de educación básica, 15 mil maestros y mil 550 escuelas están sin clases, por lo que también estarán al pendiente en el tema de seguridad para evitar robos. Dijo que tienen una reunión pendiente con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), para inicios de año ya que buscan continuar con la estrategia de apoyo sobre todo en las escuelas de alta incidencia delictiva o en las que se han visto afectadas con algún robo durante el presente ciclo escolar, la idea es hacer una estrategia para los fines de semana o en las noches. Reveló que en una plática que sostuvo con el titular de SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, le hizo saber que la idea es que tengan una relación muy estrecha entre las escuelas, delegaciones municipales y los encargados de la policía por la delegación. Por último, aseguró que lo que más les roban son cableado y cobre, “muchas veces es más la afectación al servicio porque no es gran cosa lo que les van dar pero si el tiempo que nos tardamos en recuperar instalaciones eléctricas o para los baños”.