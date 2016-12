Miente GobEdo, habrá privatización: Moreno

Por: Gerardo Fragoso M. MEXICALI BC 23 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El gobierno que encabeza Francisco Arturo Vega De Lamadrid miente al señalar que la ley del Agua no privatizará esta, ya que cuando el vital líquido proviene "de la desalinización son propiedad estatal" y la Conagua no puede evitar su venta a particulares y reventa por parte de los mismos, advirtió Luis Moreno Hernández, diputado local del PES. Moreno recordó que "se puede tener la mayoría en un Congreso, pero no la mayoría de las simpatías en una decisión completamente anti constitucional". Afirmó que "lo peor que le puede pasar a una democracia es esto: Un terrible autoritarismo, que ya lo habíamos visto en el gobierno estatal y ahora lo estamos viendo en la fracción del PAN en el Congreso". "Hay interés en que el agua que se produzca por parte de la desaladora, a tasas y tarifas altísimas, pueda implementarse lo más pronto posible, argumentando problemas de sequía y otros problemas que siempre ha habido. Lo que no había habido es lo que ahora vemos: Tanta ambición", señaló. Refirió que el gobierno estatal y los diputados panistas se han puesto a "mentir, al decir que el agua no se privatiza, porque, al final, la Conagua va a tener la rectoría del agua, y eso es una falsedad. Queda bien claro que las aguas producto de la desalinización son propiedad estatal. Entonces, Ensenada y otros municipios, que tienen problemas de abasto, y que ahora se va a sustituir el abasto a través de la desaladora, va a ser vendida a particulares, y ellos la van a revender a precios muy altos". "Ya hemos visto, en la historia de nuestro país, que cuando los servicios públicos se privatizan nos va muy mal, porque las empresas privadas no ven al ciudadano. Ellos ven a clientes, y las tarifas las ponen bajo la ley de la oferta y la demanda", expresó. "Vamos a empezar a pagar tarifas de agua muy cara, en medio de una terrible carestia, de una crisis económica sin precedentes, de un dólar históricamente alto, de tasas de interés que Banxico está incrementando; en medio de esa terrible desolación económica, se les ocurre privatizar el agua y pagar más. Qué injusto", concluyó.