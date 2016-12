Burocratas sabían de Ley del Agua: Cespt

TIJUANA BC 23 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Miguel Lemus Zendejas, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Rosarito (Cespt), informó esta mañana que los trabajadores de base sabían de los cambios que se harían en dicha comisión con la entrada de la Ley del Agua, puesto que desde hace un año se había venido trabajando ya precisamente en esa transición hacia un Organismo Operador Metropolitano, en el cual se integrarán todas las comisiones del agua del estado en el sentido del ejercicio financiero, operativo y el crediticio. En entrevista con AFN, el director de la Cespt refirió sobre la protesta que algunos trabajadores de dicho organismo hicieron sobre la aprobación de la Ley, que 56 personas de la Comisión de Agua de Tijuana, 17 de Ensenada y otras de Tecate habían estado trabajando en cómo ir conformando este Organismo Operador. Por lo tanto, dijo, los trabajadores sí saben que iba a haber una transición, cambio de nombre y todas estas circunstancias, sin embargo, dijo, si esas personas de base dicen que no lo sabían el caso es que tienen minutas de todas las reuniones en donde han estado presentes. Lemus Zendejas destacó que “el haber llegado a este Organismo Operador no es ninguna casualidad, ni una idea de repente”, puesto que junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el 2014 se hizo un estudio pagado por la misma dependencia federal, “para ver si era viable crear este organismo y el resultado fue positivo”. Por ello, agregó, en el 2015 se contrató una empresa (de la cual no refirió el nombre) para que les ayudara a transitar de Comisión a Organismo, y esa misma empresa, repuso, es la que durante todo el 2015 ha venido trabajando con todos los trabajadores de las comisiones de agua para transitar hacia ese organismo, por lo tanto, dijo, sí que había conocimiento previo de ello. El director de la Cespt detalló que la Ley del Agua refiere al nuevo Organismo Metropolitano que arrancará del primero de enero del 2017, en el que se contemplan seis meses para que las comisiones de agua se integren en ese nuevo organismo operador por zonas, que “no es otra cosa más que se sumen entre ellas en el ejercicio financiero, operativo y el crediticio”. Agregó que la operatividad queda igual, tanto Ensenada, Tijuana, pero Rosarito “un poco diferente” porque se le tiene que crear la estructura, y Tecate igual, solamente que todos con una sola rectoría, pues a la hora de hacer compras van a consolidarlas, es decir, dijo, se buscarán los precios igualitarios para todos que generen una reducción de gastos, porque le estarán apostando al volumen. Este organismo estará dividido por zonas metropolitanas, destacó, la de Mexicali que comprenderá a San Felipe, parte de San Luis Río Colorado y Algodones; y la de Zona Costa que comprenderá a Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. “Todas bajo las mismas condiciones, pues todos tendrán que pagar el agua para que llegue a la Zona Costa, porque Mexicali ya tiene el agua ahí al pie y nosotros no, para que nos llegue tiene que recorrer 200 kilómetros y acá en la frontera los precios cambian, en Mexicali y Ensenada son diferentes cada una, y no es otra cosa más que la fusión de esos organismos operadores de agua a un organismo operador único”, refirió. *.- Aumento en tarifa es de 3.20 pesos (El 20%) En el tema de las tarifas que contempla la Ley, Lemus Zendejas señaló que siempre se había acudido a ello porque (los gobiernos) “no habían querido aventarse el tema del incremento tarifario” y durante nueve años en Tijuana y Rosarito estuvieron sin ese incremento, por lo que “no era posible” seguir manteniendo la infraestructura que se tiene en reposiciones y coberturas si no se tienen los ingresos para poderla sostener. Agregó que cuando no se tiene el recurso se sacrifica la reposición, pero esta es muy importante, tanto que para presupuesto del 2017 que traen en infraestructura, el 80% es para reposición, es decir casi 200 millones de pesos van para este rubro de la reposición desde conectores, redes primarias, acueductos, de distribución, tanques, equipos de bombeo y demás. Destacó que la Comisión de Agua “hasta ahorita es muy eficiente”, por lo tanto es importante cuidar que siga de esta manera, por ello, dijo, están reduciendo sus gastos administrativos, pero también aceptó que ya llegaron al punto en el que “ya no aguantamos, nueve años ya no se aguantan, por lo tanto ya tiene que haber una repercusión en el cobro del agua”. Esa repercusión solamente es el aumento de $3.20 pesos por cada metro cúbico, dijo, específicamente para el correspondiente a agua doméstica, es decir la que se consume en casa, “si ya se ve por ejemplo que de cero a 5 metros cúbicos estará incrementando alrededor de 19 pesos, realmente es muy poco a lo que se dice, hablar de un 20% parece mucho, pero si ya lo ves en pesos realmente no es tanto”. Lemus Zendejas agregó que “si la gente no quiere pagar más, entonces que ahorre agua”, que cuide su consumo porque él, dijo, "no puede creer que en una casa se estén gastando 30 metros cúbicos", porque al mes, agregó, eso significan 30 toneladas de agua, y la pregunta es “cómo se están gastando toda esa agua”, cuestión que, resaltó, no tiene que ver con los micromedidores porque no están dando mal la lectura. *.- Pagarán por partes y a crédito a la Iniciativa Privada El titular de la Cespt reiteró que este ordenamiento “era ya necesario” porque contempla lo que ya venían haciendo en el sentido de la participación de la iniciativa privada, solamente que ahora ya está contemplado plenamente dentro de la Ley. Aclaró que la participación de esta será solamente en inversión, ya que ellos invertirán en infraestructura y el gobierno les pagará en plazos, amortizamos sus pagos de derechos y el resto se los pagarán a crédito, y por lo tanto “la rectoría del agua se sigue manteniendo en el gobierno, en los organismos operadores del agua”. El funcionario refirió que “es sencillo de entender”, pues la Iniciativa Privada solamente va a poder participar con los organismos superiores del agua cuando haya necesidad de crear infraestructura, ahí entrará a crearla y el Organismo Operador les estará pagando por su inversión, el ejemplo de ello, dijo, es la desaladora que se hará en Rosarito, puesto que los 10 mil millones de pesos que se invertirán no los va a poner el gobierno. Explicó que ese dinero lo pondrá la iniciativa privada y el gobierno a lo que se comprometerá será a pagarles periódicamente una cantidad para que los empresarios vayan recuperando su inversión, “claro que la iniciativa privada cuando invierte gana”, dijo, pues se les pagará lo que invirtieron más un “pequeño porcentaje” en sus ganancias, que “no es un porcentaje que esté fuera de novedad, sino uno de interés bancario que ellos manejan”. “Esto nos permitirá no endeudar a la Comisión de Agua, porque quien se endeudará será la empresa, nuestro compromiso será solamente el pago periódico de acuerdo a lo que se estipule y proyecte de acuerdo a los ingresos de la comisión, esa es su participación y hasta ahí llega, ellos por lo tanto nunca administrarán ellos, eso será siempre función del gobierno”, complementó. *.- Garantizan derechos de los trabajadores Sobre la incertidumbre de los trabajadores sobre los cambios que se puedan presentar, el funcionario detalló que esta ley también trae la garantía de que la transición de las Comisiones de Agua al Organismo Operador, “los trabajadores de confianza y de base tendrán sus derechos a salvo, no se trastocan y no cambia absolutamente nada”. Aclaró que si antes hacían el contrato con la Cespt Tijuana, ahora lo harán con el Organismo Metropolitano, “pero no cambian, se mantendrán sus garantías, sus derechos, la antigüedad, no habrá despidos de trabajadores, se seguirá trabajando igual, y en ese mismo sentido, el apoyo en subsidios a adultos mayores, madres solteras y ONG’s, se seguirá manteniendo, pues no está en la ley, eso se quedó en la ley de ingresos sin modificaciones”. *.- “Carlos Torres hablaba de Mexicali” Sobre las declaraciones que el diputado Carlos Torres Torres expresó, al decir que debido a los 8 años que se dejó de aumentar la tarifa la Cespt generó problemas económicos serios, destacó que “hablaba de Mexicali” y se refería incluso a la infraestructura, porque allá tienen una situación muy particular, ya que está creciendo Mexicali en dos partes, una hacia la zona del valle donde tienen mucha agua y otra parte hacia Santorales, que es la zona norte de allá y donde no tienen agua. La situación, dijo, es que allá tienen problemas con la infraestructura, y lo que ellos requieren es tener un buen ingreso, porque además como allá no bombean agua no tienen que trasladarla a grandes distancias y sus gastos de energía son menores, aunque, refirió, la tarifa de Mexicali es la segunda más barata de todo el país y Tijuana es la séptima ciudad con la tarifa más alta, esa es la diferencia de zonas y “a eso se refería el diputado”. Por otro lado, agregó que en Tijuana “no tenemos problemas de infraestructura”, tan es así que es el primer lugar nacional en cobertura en los más de mil 600 organismos operadores de agua, “tenemos el 99% de cobertura en agua potable y el 98% en agua residual, a pesar del incremento poblacional que se da en la frontera”. Para mantenerla así, dijo, se necesita “ir a la vanguardia” en reposiciones de infraestructura y “no tenemos problema en ello y en lo económico tampoco, andamos bien”, incluso, dijo, traen un déficit de 200 millones de pesos de la gente que no quiere pagar el agua y que se retrasa en sus pagos, 200 millones de pesos en cartera vencida que están yendo por ellos a cobrarla, aunque la gente no se preocupa porque el agua la tiene aunque no la pague. *.- A los tres meses se cortará el servicio de agua Lemus Zendejas refirió también que en la nueva Ley se contempla un recorte del servicio del agua a los que al tercer mes no paguen su cobro de agua, puesto que “no es justo que alguien esté sacrificando y haciendo su esfuerzo para estar pagando el agua mes con mes y de manera puntual, y que haya unos pocos que no sean cumplidos y no quieran pagar, y que los gastos de infraestructura los estén absorbiendo los que sí pagan”. Debido a ello se implementó el sistema del reductor, que ahora la ley contempla que en el primer mes que no se pague se le notificará a la persona, al segundo mes de no hacerlo se le instalará el reductor del servicio y si no se paga tampoco el tercer mes se les cortará el agua. Esto, dijo, porque “la Comisión que ha venido siendo por demás benévola con la gente que no quiere pagar, ya que se les deja hasta tres meses sin pagar, ahora no será así y se tornará más estricta para ellos, no tendrán agua en sus casas pero tendrán lugares donde adquirirla porque Derechos Humanos obliga a tener acceso al agua”.