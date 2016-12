Gastélum justifica el alza de impuestos

*.- Aseguró que “no me tiembla la mano”, al hablar sobre “medidas necesarias” TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro justificó los aumentos que propusieron en el predial y el referente al alumbrado público y aunque reconoció que representarán un esfuerzo en el bolsillo de los ciudadanos, dijo que no será tan grande que no permita a los tijuanenses salir adelante. Luego afirmó que: “Es un costo político fuerte, pero tenemos que empezar a poner orden”. Advirtió además que a él no le tiembla la mano, en el momento de establecer este tipo de medidas “y lo hago porque sé que es para bien”. Estimó asimismo que estos incrementos aprobados por el Congreso les permitirá cumplir con los fines establecidos por su administración, como son la instalación de más lámparas en la ciudad y que la población pague a tiempo sus impuestos. Este jueves el alcalde acudió a la firma de convenio entre el IMDET-UABC-INDE, en donde fue cuestionado sobre la manifestación realizada en Palacio Municipal en contra del incremento de impuestos, y al respecto dijo que “celebra” que lo ciudadanos lo hagan, aunque consideró que algunos de estos movimientos podrían tener carácter político. Respecto al predial explicó que para las personas que realizan su pago durante los primeros días del año la base gravable será la misma del año 2012, además que habrá descuentos durante los tres primeros meses, pero en caso contrario, para quienes no lo hagan en esas fechas enfrentarán repercusiones: “ya que van a ir con todo el rigor”, comentó. El alcalde hizo saber que el 70% de los tijuanenses realiza dicho pago en tiempo y forma, mientras que el resto lo hace tardamente o simplemente no lo hace, lo cual dijo que no es válido para los cumplidores. Sobre el aumento de 57 centavos al alumbrado público explicó que con esto buscan reponer las miles de lámparas que no sirven en la ciudad, y a la vez instalar en aquellas colonias donde no hay, ofreciendo un manejo transparente de los recursos y no como en pasadas administraciones, dijo. Por último, reveló que en próximas fechas saldrán a las calles para anunciar a la comunidad en qué consisten estos aumentos, para que tengan la información de primera mano y no se dejen engañar. Reconoció finalmente que no es un tema fácil pero asume la responsabilidad, de sus decisiones.