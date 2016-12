Denuncian persecución contra empresarios

*.- Juan Manuel Hernández Niebla habla sobre riesgos que corren en la frontera. TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Juan Manuel Hernández Niebla, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló esta mañana que hay una persecución a empresarios en la frontera, que se demuestra sobre todo en el aspecto fiscal y las leyes antilavado que se les imponen. En entrevista, el también empresario refirió que en todos los aspectos, considera que están sentados en un "polvorín", además "caminando por un campo minado" donde deben tener mucho cuidado con lo que se hace. Ello, en referencia a la actual situación que enfrenta en Estados Unidos el regidor Luis Torres Santillán, por presunto lavado de dinero. Agregó que son muchos los riegos que tienen los empresarios en la frontera, por ello se debe tener cuidado sobre todo en algún tipo de negocios que conlleven algo de dinero en efectivo, además, dijo, se debe tener buen entendimiento de qué es lo que están manejando y de las transacciones no solamente en territorio mexicano sino a nivel fronterizo. Hernández Niebla refirió que en ese contexto, las leyes antilavado normalmente tienen aplicación internacional, y el consenso y la lógica detrás de ellas que se aplica en México también aplica en Estados Unidos, lo que pasa, detalló, es que a veces es difícil cuando se están haciendo transacciones comerciales en la frontera. Expresó que en ese sentido, las capacitaciones que se dan en la Coparmex van siempre en el sentido y relación a las leyes mexicanas y no de Estados Unidos, por ello definitivamente en muchas ocasiones les significa un riesgo como empresarios establecer ciertas relaciones comerciales.