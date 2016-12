Podrán ampararse vs Ley del Agua: Blásquez

TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Debido a las inconsistencias de la nueva “Ley del Agua” que fue aprobada por los diputados del PAN, PRD y MC esta semana, cualquier ciudadano podrá ampararse contra esta legislación, además se podrán presentar controversias o recursos de inconstitucionalidad, afirmó el Senador Marco Blásquez. A través de un comunicado de prensa, el asambleísta sostuvo que tanto los diputados como los ayuntamientos podrán emprender litigios, así como cualquier ciudadano que por “interés legítimo” se sienta agravado por esta legislación que entre otras cosas, permite que la iniciativa privada controle toda la cadena de distribución del vital líquido. Blásquez Salinas dijo que los Organismos Operadores Metropolitanos establecidos en los artículos del 13 al 25 de la nueva ley resultan violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la particular de BC. De acuerdo al Senador, el artículo 115 de la Constitución deja en claro que el manejo de servicios públicos como el agua potable, alcantarillado y saneamiento son de la competencia inmediata y directa de los municipios a través de los ayuntamientos, por lo que las atribuciones que realiza el estado sobre ellas carecen de fundamentos legales. Tanto la Constitución Federal como la Local, agregó, que prevén el caso en el que el Ayuntamiento no se pueda hacer cargo de dichos servicios, es cuando el estado puede tener la responsabilidad de forma temporal, sin embargo, dijo, en tal caso se requiere la suscripción de un convenio donde las dos terceras partes del cabildo expresen esta voluntad. Blásquez advirtió que como no se cumplieron estos requisitos, la Ley del Agua implica una “invasión a la competencia de los municipios”, además dijo que la ley contiene otras porciones que entrañan violaciones a la Constitución como la fracción XXVI del artículo 2º en relación con el artículo 88, fracción IV, que trata de la autorización al órgano operador para cortar el suministro de agua, lo cual es una abierta violación al derecho al agua sancionado en el artículo 4º de la Constitución. Dijo que el artículo 48 de la nueva Ley del Agua resulta violatorio del derecho al agua así como invasoras de la competencia de los municipios pues los artículos 14 y 115 constitucionales establecen que la facultad de otorgar las concesiones con carácter potestativo y no se establece en qué supuestos de incapacidad por parte del Ayuntamiento procedería la necesidad de recurrir a las concesiones. El Senador del PT adelantó que sostendrá comunicación con los ediles de los 5 municipios, así como con los diputados que votaron en contra de la ley señalada a fin de brindarles su apoyo como Senador y como ciudadano.