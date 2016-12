Familia nayarita busca a joven desaparecido

TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Desde hace 20 días, el joven Elvin Molina Hernández, originario de Nayarit, se encuentra desaparecido, por lo que sus padres piden a la población ayuda para poder localizarlo ya que se encuentran desesperados por saber sobre su paradero. En entrevista con AFN, su padre de nombre, Aníbal Medina Gómez, narró que su hijo de 18 años de edad desapareció el viernes 2 de diciembre al ser liquidado de la empresa maquiladora al Este de la ciudad y desde entonces desconocen en donde se encuentra. Fue reportado al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes pero sienten que no existe el interés por parte de las autoridades, "solamente dicen que están investigando pero no vemos resultados" Medina Gómez vivía con una tía en la colonia Villa del Álamo, y según versiones de su familiar señalan que el joven saldría con una amiga el sábado 3 de diciembre pero no tienen más información, por lo que temen que le haya pasado algo malo. “Agradeceríamos cualquier información, tal vez no hemos querido comentar esto por las extorsiones pero si sería bien recompensado de parte de nosotros como padres porque es mucho el temor en este Estado, que tengan la valentía para hacerlo”, manifestó. En caso de que la ciudadanía tenga algún dato sobre el paradero de Aníbal, pueden contactar a sus padres a los números telefónicos 311 200 80 23 y 311 139 90 45.