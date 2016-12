No hubo tiempo para informar sobre Ley

*.- Dice el líder de la bancada panista en el Congreso Carlos Torres

*.- “Al tiempo se valorara la decisión que tomamos”, afirma

*.- Asegura desconocer sobre grupo de choque de adictos en rehabilitación TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).– El coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, Carlos Torres Torres, justificó la premura con que se aprobó la Ley Estatal del Agua así como la decisión de no informar previamente a la población sobre el proyecto bajo el argumento de que no tenían tiempo. “Es que hubo algunas situaciones”, dijo el diputado local, sin identificarlas. Responsabilizó sin embargo al Sindicato de Burócratas sección Tijuana, de la falta de debate sobre el proyecto de ley porque “llegaron a ofender al Congreso, llegaron a aventar objetos a aventar monedas, que no nos dejaron ni siquiera tener la reflexión, el debate, el espacio que hubiéramos querido tener, eso es parte de la situación que se presentó”. “Nos hubiera gustado posiblemente haber tenido más tiempo para tratar el tema, lamentablemente hubo algunas situaciones, una situación política evidente que se da en el Congreso, que es un grupo de gente del Sindicato de Tijuana que llegaron a ofender al congreso”, respondió Torres al preguntársele si no era una falta de delicadeza y respeto a la población no haber informado previamente sobre el proyecto de ley. Uno de los efectos inmediatos de esta ley y la sustitución de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en los municipios, dijo, será el 20% de aumento a las tarifas, lo que resolverá las condiciones financieras de los organismos operadores del agua potable, que durante 8 años no las habían incrementado. De esta manera habrá recursos para invertir en infraestructura. Se le insiste sobre la decisión de no informar a los bajacalifornianos previamente respecto al proyecto de ley, y reitera que “A lo mejor se hubieran podido tener algunas semanas, desgraciadamente hubo algunas situaciones que les acabo de comentar y situaciones que van relacionadas con las leyes de ingresos que se están aprobando que inician en enero y que requieren tener una mayor fortaleza las comisiones estatales de agua”. “Estamos haciendo eso, estamos informando…”, asegura Torres y cuando se le dice que esto es a destiempo, señala que “En mi opinión ya tomamos una decisión que no es fácil, una decisión responsable y estoy convencido que en el tiempo se va a valorar la decisión que tomamos, cuando Baja California tenga garantizado el suministro de agua”. “Tomamos una decisión que era compleja pero creo y estoy convencido de que era una decisión responsable”, dijo finalmente sobre el tema. El líder de los panistas en la legislatura aseguró por otra parte, desconocer que el pasado lunes durante la sesión legislativa, hubiese actuado un grupo de choque formado por adictos en rehabilitación, como documentaron medios de comunicación mexicalenses, para enfrentar a integrantes del Sindicato de Burócratas que protestaban contra la Ley Estatal del Agua. “Yo la información que tengo es la gente que me tocó ver en el Congreso. La gente que nos arrojaron botellas y monedas, la gente que tienen nombre y apellido. De las otras personas no tengo más detalles que dar, no tengo más información, yo a las personas que vi de manera muy clara es a las personas del sindicato”. “Cínica” la respuesta de Torres: Murguía

• Injustificable la premura para aprobar Ley del Agua TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).– Como un acto de cinismo calificó el ex diputado local Carlos Murguía, la justificación del dirigente de la fracción panista en el Congreso del Estado Carlos Torres Torres, para no informar a la ciudadanía con amplitud sobre el proyecto de Ley Estatal del Agua.

Integrante de la legislatura estatal antepasada, Murguía Mejía aseguró que por procedimiento se anticipan en la gaceta parlamentaria los proyectos que se estarán discutiendo en próximas sesiones y que serán susceptibles de su envío a comisiones, y colocadas en ruta para cubrir el proceso legislativo correspondiente. En tales condiciones, todos los legisladores tuvieron al menos una semana para conocer del asunto, y en su caso, darlo a conocer a los ciudadanos. “Por su importancia, no es un tema que se pueda ni deba resolver sobre las rodillas”, especialmente si esto modifica la relación con los trabajadores de la Comisiones Estatales del Agua en los municipios. Consideró que un mínimo acto de responsabilidad de los diputados para con los electores, es informarles sobre una decisión que de entrada, significará un incremento tan alto en las tarifas de agua potable, lo que será en automático un nuevo golpe a su bolsillo. “Lo contrario sería un acto de irresponsabilidad”.

“Es una decisión que tiene consecuencias económicas para una población ya lastimada con tantos aumentos, y con un salario mínimo cuyo aumento aprobado para el 2017 es francamente irrisorio y quedó rebasado desde el siguiente día de haber sido anunciado”. Por otra parte calificó como absurdo el argumento del diputado panista, en el sentido de que no había tiempo para discutir la iniciativa y someterla a consenso ciudadano, “porque no se trata de un asunto de obvia y urgente resolución. Ni que se estuviera quemando el estado o algo parecido”.

“Estas cosas no deben permitirse. Hay que tener un mínimo de sensibilidad social y respeto a los ciudadanos”, sostuvo finalmente.