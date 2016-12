Coparmex se deslinda de detenciones

*.- Otorgan el “beneficio de la duda” a los involucrados en el caso del Regidor Luis Torres Santillán *.- Vea en transmisión en vivo "Click aquí" TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se deslindó este jueves del caso que involucra a empresarios que pertenecen a esta institución, y que tiene que ver con un presumible delito de “lavado de dinero”, según acusación de la autoridad estadounidense. En conferencia de prensa celebrada esta mañana, el presidente de Coparmex Gilberto Fimbres Hernández estableció la postura del organismo cúpula, en torno a la detención de su afiliado Luis Torres Santillán, y de familiares del ex presidente de este Centro Empresarial, Jorge Escalante. Fimbres Hernández estuvo acompañado por expresidentes de la institución como son: Roberto Castro, Gastón Luken, Juan Manuel Hernández Niebla, Roberto Quijano Soto Gustavo Fernández y Daniel Hierro de la Vega, entre otros. Los mencionados, lo mismo que Fimbres, señalaron que confían en la buena fe de las personas involucradas en este caso, por lo que su apoyo es moral, sobre todo porque a la fecha no tienen fundamentos o prueba, sobre las acusaciones que les hacen las autoridades norteamericanas. Fimbres también dijo que con las detenciones que se hicieron la semana previa, con relación a este caso, la Coparmex -como institución- no se ve afectada, puesto que en este organismo patronal atienden a valores muy importantes y que son más fuertes que las personas que lo conforman. También aclaró que ellos no son un "centro de investigación" para terminar imponiendo una sanción a sus agremiados, sin embargo dijo que tienen reglamentos muy claros y precisos que aplican a sus agremiados y ellos cumplen con la norma. Insistió en que finalmente les darán a los involucrados “el beneficio de la duda” sobre las acusaciones que enfrentan, ya que los conocen desde hace tiempo, lo mismo que a sus familias, como en el caso del ahora regidor Luis Torres. Fimbres destacó que serán muy respetuosos de lo que la autoridad estadounidense disponga en ese caso.