Entrega de becas no soluciona problemas

TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El director del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), Miguel Antonio Loza Ginuez, criticó que la pasada administración otorgara becas a los jóvenes, ya que han detectado algunos casos que el dinero recibido es gastado en otras cuestiones, además que esto no soluciona los problemas que enfrentan. En entrevista, destacó que no hay recursos que alcancen para hacerle frente al tema de la juventud, por lo que buscan apoyar a estudiantes que estén en riesgo de truncar sus estudios por falta de recursos económicos, al no tener para su alimentación, transporte o sus colegiaturas. Reveló que la actual administración está planteando un nuevo ejercicio para el recurso destinado a las becas, que es de tres millones de pesos anuales, “si no vamos con el modelo que usaba la administración pasada, entregar cheques de mil pesos, nada más vas a beneficiar a tres mil jóvenes; lo que estamos haciendo es potencializar el recurso”. Detalló que dentro de los planes que tienen está el tema del transporte gratuito para alumnos, sin necesidad de entregarles dinero, sino a través de una tarjeta, que ellos puedan llegar a sus escuelas con un dinero que ya habrá sido entregado a las unidades, cubriendo un viaje de ida y vuelta durante los días de un semestre. Asimismo un programa integral en donde consideren la alimentación y encontrar empleo, ya que los tres principales motivos para dejar los estudios son el económico, la oferta educativa y la migración, habiendo mayor preocupación en el tema financiero.