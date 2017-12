Irina Baeva desmiente rumores sobre Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO 29 NOVIEMBRE 2017 (Agencia México).- Irina Baeva decidió responder a todos los rumores que aseguraban que ella sería la tercera en discordia dentro de la relación que hasta hace unos meses mantenían Geraldine Bazán y Gabriel Soto. “Creo que ya es momento de decir cómo están las cosas”, inició Baeva la entrevista que brindó al programa Hoy. Posteriormente, la rusa explicó: “realmente no hay mucho qué aclarar, Gabriel es un gran amigo mío, es un gran ser humano al que quiero muchísimo, nos llevamos muy bien, trabajamos juntos en varias ocasiones, pero hasta ahí, realmente no hay mucho qué decir al respecto”. Sobre el momento que está atravesando Gabriel, la actriz comentó: “es una situación muy delicada por la que él está pasando, espero que todo se resuelva bien para todos los involucrados en toda esta situación”. De la misma manera, Irina confesó que constantemente está en contacto con Soto. “Sí claro, yo creo que una separación siempre es complicado, en este medio todavía es más complicado, cuando las dos personas son públicas todavía es triple complicado. Hablo con Gabriel, platicamos, te digo siempre nos hemos llevado bien, somos muy buenos amigos, él tiene todo mi apoyo y lo sabe, siempre lo he dicho, yo voy a estar para lo que él necesite como cualquier amigo mío, pero hasta ahí”. Reiterando que Gabriel Soto es su amigo, la actriz subrayó: “creo que en la separación de dos personas es un asunto de pareja, no se trata de buscar culpables, ni víctimas, yo creo que es asunto de ellos dos, ellos van a saber cómo resolverlo y cómo arreglar las cosas”. Por su parte, Irina Baeva no ocultó la preocupación que este rumor le ha traído, pues considera que ser señalada como la causante del truene entre Soto y Bazán puede afectarle su carrera profesional. “Yo creo que a cualquier mujer o cualquier hombre, o cualquier actor o persona publica, por supuesto que nos puede llegar a afectar, sobre todo a mi lo que más me preocupa es mi carrera porque yo vine a México desde mi país a trabajar muchísimo y el lugar al que yo he llegado me ha costado muchísimo trabajo, y yo no puedo permitir que por ese tipo de chismes sin fundamento me involucren en una historia que realmente no tengo nada qué ver”, explicó. Finalmente, Baeva reveló que existe la posibilidad de que en un futuro cercano vuelva a trabajar junto a Soto, pues se encuentran en pláticas con el productor de la obra “Por qué los hombres aman a las cabr…..” para regresar al teatro.