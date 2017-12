Irina habría exigido a Gabriel Soto que se divorciara

CIUDAD DE MÉXICO5 DE DICIEMBRE DE 2017 (La Silla Rota).- A pesar de que Gabriel Soto niega cualquier vínculo sentimental con Irina Baeva, ha trascendido que la actriz de origen ruso fue la que le puso un ultimátum al actor mexicano y le exigió que se separa de Geraldine para poder continuar su relación sentimental. “No quiere ser la amante y él terminó confesándole todo a su mujer”, contó una amiga de la ahora ex pareja a una publicación. Sobre la postura de Geraldine ante las versiones de romance entre Gabriel e Irina, la misma persona relató: “Empezaron los rumores cuando ella viajó a Rusia, se tomó una foto y puso: ‘encontré a mi krolik (conejito)’, así llama de cariño a Gabriel. Surgieron los reclamos de su esposa y él le dijo que estaba harto, que tenía un romance con ella y que tenía derecho a ser feliz”. Sin embargo, la misma fuente reveló que Soto no se encuentra en su mejor momento. “Se ve triste, pero se refugia en su trabajo, en su nuevo amor y pues apostó todo, ahora tendrá que seguir; lo malo es que si tampoco con Irina funciona, quizá se quede como el perro de las dos tortas”. Además de estas declaraciones, cabe recalcar que horas después de que Gabriel declarara en una entrevista que no tenía nada que ver con Irina, Geraldine empleó su cuenta de Twitter para comentar: “Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas, cuanta falsedad...”. Hasta el momento, Geraldine ha optado por no dar una versión oficial al respecto de su separación, pues las últimas veces que fue captada por los medios se encontraba acompañada de sus hijas, situación que afirma le impide hablar de su separación con Gabriel.