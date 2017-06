Justin Bieber anuncia colaboración con David Guetta

*.- La canción será lanzada el viernes. CIUDAD DE MÉXICO 6 DE JUNIO DE 2016 (SDP Noticias).- El próximo viernes se estrenará la colaboración musical de Justin Bieber con David Guetta. La noticia la dio el canadiense a través de sus redes sociales. Aún se desconoce el título del tema; sin embargo, por el mensaje de Justin todo apunta a que es “2U”. Cabe mencionar que en las últimas semanas Bieber se ha empeñado en realizar colaboraciones, ya lo hizo con DJ Khaled y con Luis Fonsi y Daddy Yankee. New music. This Friday. Me and @davidguetta #2U — Justin Bieber (@justinbieber) June 6, 2017