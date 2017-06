Tras 5 años, U2 vuelve a CDMX

*.- En el marco de la celebración de los 30 años del "The Joshua Tree", la banda irlandesa U2 regresa a México. CIUDAD DE MÉXICO 6 DE JUNIO DE 2016 (La Silla Rota).- Live Nation confirmó que, debido a la increíble demanda, la banda ha sumado nuevas sedes para su gira "U2 Joshua Tree Tour 2017". Las fechas anunciadas incluyen un regreso a Estados Unidos con conciertos en Detroit, Buffalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, San Luis y San Diego. Para después llegar a México, el grupo liderado por Bono, también visitará Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo. La CDMX será testigo de esta sorprendente gira el 3 de octubre en el Foro Sol. La preventa citibanamex se realizará los días 12 y 13 de junio. En México y Sudamérica, Noel Gallagher y sus High Flying Birds han sido confirmados como invitados especiales para todas las fechas. "The Joshua Tree" La edición del 30 aniversario de ´The Joshua Tree´ fue lanzada el 2 de junio por Interscope Records. Junto con el álbum de 11 pistas, la edición de superlujo para coleccionistas incluye una grabación en vivo del concierto en el Madison Square Garden de la gira Joshua Tree de 1987. Además incluye cosas curiosas y lados B de las sesiones originales de grabación del álbum, así como remixes de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood en 2017. También contiene un libro de 84 páginas con fotografías personales nunca antes vistas tomadas por The Edge durante la sesión original en Mojave Desert en 1986. ´The Joshua Tree´ fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois. De acuerdo a El Universal estos serían los precios: Pista Golden: $2,550 Pista general: $2,550 Verde A: $4,500 Naranja A: $2,550 Verde B: $1,450 Naranja B: $980 Verde C: $650 Naranja C: $400