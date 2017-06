Radio head celebra 20 años de "Ok Computer"

CIUDAD DE MÉXICO 6 DE JUNIO DE 2016 (La Silla Rota).- A 20 años del estreno de "Ok Computer", Radiohead anunció la salida de "Ok Computer OKNOTOK 1997-2017". El tema inédito "I Promise" fue considerado como una "canción perdida" entre los demos de la banda. Sin embargo, la melodía ha regresado para una reedición del álbum junto con su video musical. El nuevo disco saldrá a la venta el próximo 23 de junio y contará con las versiones inéditas de "Man of War" y "Lift" Por otro lado continúa el conflicto que enfrenta a Radiohead con varios artistas que ven con malos ojos que el grupo de Thom Yorke actúe en Israel el próximo verano, desoyendo las demandas del pueblo palestino. Entre los artistas que han firmado una carta pidiendo a Radiohead que no actúen en Israel están Thurston Moore, Tunde de TV On The Radio, el director Ken Loach y Roger Waters de Pink Floyd, quien ha escrito un texto para Rolling Stone. Thom Yorke había dicho en una entrevista con Rolling Stone que el conflicto estaba afectando a su relación con "el sexto Radiohead", Nigel Godrich, pues este ha trabajado en el último disco de Roger Waters y cree que este conflicto tendría que haber tenido lugar en privado "en lugar de tirar mierda al grupo en público". Roger Waters explica en su carta que sí ha intentado resolver el conflicto a través de e-mail con Thom Yorke, comenzando las conversaciones el 12 de febrero, pero que este lo ha percibido como un ataque y que dejó de responder los mensajes hasta que el 4 de marzo volvió a escribir. "No hablar no es una opción", indica antes de recordar que "hoy es el 50 aniversario de la ocupación de Palestina por parte de Israel, 50 años de ocupación militar, 50 años para un pueblo sin derechos civiles. 50 años de apartheid". En la entrevista con Rolling Stone, Thom Yorke se mostraba profundamente disgustado con la presión recibida por estos artistas: "Es profundamente irrespetuoso asumir que o bien estamos mal informados o bien somos tan retrasados que no podemos tomar nuestras propias decisiones. Es paternalista hasta el extremo. Es ofensivo y no puedo entender cómo dar un concierto de rock o ir a una charla en una universidad es un problema para ellos".