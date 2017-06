Histórico debut

CIUDAD DE MÉXICO 5 DE JUNIO DE 2017 (El Vigía).- La película Wonder Woman hizo gala de sus superpoderes y debutó el fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá con una taquilla de 100.5 millones de dólares. Con esa recaudación récord, la película de la superheroína -dirigida por Patty Jenkins- se volvió el estreno con más taquilla dirigido por una mujer. Se esperaba que la película que se colocó en primer lugar de taquilla la semana pasada, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, cayera abruptamente a un distante segundo lugar. Grandes logros Según cálculos de los estudios difundidos el domingo, la bien recibida cinta de La Mujer Maravilla superó las expectativas de la industria con uno de los debuts más grandes del verano boreal. Con la actuación de Gal Gadot como la guerrera amazónica, Wonder Woman es una película fuera de lo común: fue dirigida por una mujer y su protagonista es una superheroína en un mundo dominado por superhéroes masculinos. Resultó todo un éxito entre los cinéfilos. Ganó una "A” en CinemaScore y atrajo a un público bastante equilibrado, casi tantas mujeres como hombres: Warner Bros. dijo que el 52 por ciento de la audiencia era femenina y el resto masculino.