Caen Toros en diez entradas

TORREÓN 6 DE JUNIO DE 2017 (Toros Tijuana).- Los Toros de Tijuana activaron su ofensiva con trece imparables, sin embargo no fue suficiente y cayeron 6-5 en diez entradas, en el primer juego de la serie contra Vaqueros de Unión Laguna en el estadio Revolución. Fue la tercera derrota consecutiva del conjunto que dirige Pedro Meré y ahora muestran marca de 34-23, aunque se mantuvieron en el segundo lugar de la Zona Norte, a cuatro juegos y medo de los líderes Sultanes de Monterrey y con un juego de ventaja sobre Acereros del Norte que marchan en tercer sitio. Los Toros de Tijuana “rasgaron el celofán” al abrirse el quinto rollo cuando, con bases llenas, Jorge Cantú elevó profundo al prado derecho para remolcar a Isaac Rodríguez en pisa y corre. La respuesta de los anfitriones fue inmediata, al configurar un ataque de tres carreras en el fondo de ese mismo episodio, con sencillo impulsor de Anderson Hernández que envió al plato a Alejandro Flores. Enseguida Ricky Álvarez produjo otra con bola ocupada a la segunda base y en la misma jugada hubo un error de José Guadalupe Chávez en su intento de completar la doble matanza que permitió la tercera rayita local en los pies de Alberto Callaspo. La entrada de la suerte trajo buena cosecha para los Toros de Tijuana con imparable de Corey Brown, pasaporte para Jorge Cantú, toque de bola de Dustin Martin para avanzar a sus compañeros y línea de Juan Apodaca para partir el diamante y llevar a sus dos compañeros a casa con el empate parcial. La paridad fue efímera, ya que luego del indiscutible del venezolano, le siguieron Roberto López con otro imparable y luego de que José Guadalupe Chávez caminara gratis a la inicial, se vino el elevado de sacrificio de Isaac Rodríguez para el “pisa y corre” de Apodaca y terminó la fiesta Cyle Hankerd con hit al central que produjo el 5-3 en el pizarrón. Una nueva igualdad se dibujó en la pizarra al cierre de esa misma ronda, cuando Alberto Callaspo se encontró con las bases llenas y respondió con hit al prado central que permitió a Francisco Lugo y Alejandro Flores llegar a casa. Fue en la parte baja de la décima entrada cuando los laguneros firmaron la victoria y el triunfo se dibujó con los pies de Héctor Hernández, un viejo conocido, quien tomó el lugar de Diory Hernández en la intermedia para avanzar una base con imparable de Francisco Lugo y de ahí trasladarse a la registradora con el hit ganador del emergente tijuanense Carlos Mendívil con las bases llenas, para el 6-5 final. EN LA LOMITA Danny Gutiérrez fue al abridor por Toros de Tijuana y se fue sin decisión a pesar de dejar el juego perdido, sin embargo, sus compañeros le pagaron la fianza y se fue tras cuatro entradas y dos tercios de tres carreras, dos limpias, seis hits, una base por bolas y seis chocolates. En su auxilio le entraron al quite Pedro Villarreal, Mark Serrano, Juan Sandoval, Jason Urquídez y el derrotado Edwin Quirarte con la carrera en el decimo tramo. Del vado lagunero el primero en subirse a la loma fue José Barajas y escribió cinco capítulos de una anotación, seis imparables, cinco pasaportes y dos chocolates. En su relevo hubo pasarela de Rafael Córdova, Jovany López, Felipe Arredondo, Edgar Gómez, Héctor Villalobos y el ganador Maikel Cleto. CONTINÚA SERIE Toros y Vaqueros volverán a la carga mañana cuando se cante el “playball” en el segundo juego de la serie pactado para las 18:00 horas (horario de TJ) en el estadio Revolución. Para este choque Pedro Meré le dará la bola a Carlos Hernández (4-0; 2.43), mientras que los laguneros mandarán al montículo a Edgar Osuna (5-3; 5.13). PIZARRA Equipo 123 456 789 10 C H E

Tijuana 000 010 400 0 5 13 2

Unión Laguna 000 030 200 1 6 14 1

Pitcher ganador: Maikel Cleto (1-1)

Pitcher derrotado: Edwin Quirarte (2-2)

Estadio: Revolución

Asistencia: 4 mil 39 aficionados

Duración: 4 horas y 8 minutos