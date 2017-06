Visitan Toros a Vaqueros

COAHUILA 5 DE JUNIO DE 2017.- (Toros de Tijuana).- Los Toros de Tijuana se mantendrán en la carretera para abrir serie de tres juegos mañana contra Vaqueros de Unión Laguna en el estadio Revolución, para cerrar la etapa de visitante en la primera mitad de la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol. La escuadra fronteriza se ha mantenido en la segunda posición de la Zona Norte y muestra números de 34-22 en ganados y perdidos, a cuatro juego y medio del primer lugar que ha sido propiedad de Sultanes de Monterrey desde el 11 de mayo. La “embestida” viene de ceder la serie ante Generales de Durango al perder los dos últimos juegos en el estadio Francisco Villa, sin embrago continúan como uno de los mejores equipos como visitante, ya que han ganado 17 y sólo han perdido diez en patios ajenos. Po su parte, la novena “lagunera” marcha en cuarto lugar en el mismo pelotón norteño, al mostrar marca de 32-25 en ganados y perdidos, a siete juegos de la cima y a sólo dos y medio de los Toros de Tijuana, por lo que seguramente ven esta serie como una gran oportunidad de rebasar a los tijuanenses. Los dirigidos por Ramón Orantes llegan a casa luego de ganar las dos más recientes series que disputaron, ya que le ganaron dos juegos a los Toros de Tijuana en el estadio Gasmart y un par también a Diablos Rojos del México en el mismísimo estadio Fray Nano. El conjunto de Tijuana se mantiene en primer lugar de pitcheo colectivo con 3.60 en porcentaje de carreras limpias admitidas, sin embargo, el talón de Aquiles en los últimos juegos ha sido el bateo y en la tabla general de la Liga Mexicana de Beisbol ocupan la posición once con .283 en bateo colectivo. Por el contrario, los “guindas” son mejores en bateo que en pitcheo y así lo reflejan sus números, ya que con el bat son cuartos con .301, pero en la lomita están justo a la mitad de la tabla con efectividad de 4-84. Toros y Vaqueros se han enfrentado en seis ocasiones en esta temporada y los tijuanenses dominan con cuatro victorias por sólo dos de los coahuilenses, sin embargo, todos los juegos han sido en los amigables confines del estadio Gasmart. Desde el 2014 se ha registrado 3 enfrentamientos entre estos dos planteles y los “bureles” han ganado 18 y los “laguneros” quince, aunque en el estadio Revolución los locales han sido mejores, ya que los Toros sólo han salido avantes en seis ocasiones de quince duelos. Los juegos de martes a jueves serán los últimos que disputarán Toros y Vaqueros entre sí en la presente temporada regular, aunque seguramente se verán las caras en los playoffs. Los lanzadores probables para estos choques son Danny Gutiérrez (4-3; 5.07), Carlos Hernández (4-0; 2.43) y Alex Sanabia (2-0; 3.06) por los fronterizos, mientras que por el conjunto de Torreón subirán al montículo José Barajas (1-1; 4.25), Edgar Osuna (5-3; 5.13) y Dustin Crenshaw (6-3; 4.38). Al término de esta serie ,los Toros de Tijuana regresarán a casa para medirse de viernes a domingo a Generales de Durango y de martes a jueves a Acereros del Norte.



TOROS VS. VAQUEROS FRENTE A FRENTE

Toros vs. Vaqueros: 18-15

Toros vs. Vaqueros 2017: 4-2

Toros vs. Vaqueros 2016: 4-5

Toros vs. Vaqueros 2015: 5-4

Toros vs. Vaqueros 2014: 5-4

En el estadio Revolución: 6-9