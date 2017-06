Caen Toros en Durango y ceden serie

DURANGO 4 DE JUNIO DE 2017 (Toros de Tijuana).- Los Toros de Tijuana se quedaron cortos en un intento de remontada y cedieron la serie al caer 6-4 ante Generales de Durango, ante un lleno en el estadio Francisco Villa. Los fronterizos amenazaron en la primera entrada al llenar las bases con un out, sin embargo no pudieron capitalizar en el marcador, situación que aprovechó generales para tomar la delantera en el cierre del segundo acto con cañonazos solitarios de Yadir Drake y Humberto Castro sobre la serpentina de Manny Barreda. Una entrada más tarde los Generales aumentaron su ventaja al anotar Javier Salazar con rodado a las paradas cortas de Henry Rodríguez para el 3-0 parcial. Los Toros activaron su casillero en el quinto capítulo cuando con dos outs Alfredo Amézaga dio sencillo al prado derecho y con el batazo anotó Roberto López desde la intermedia, sin embargo, los locales contraatacaron con racimo de tres carreras en el cierre de ese mismo acto. Daniel Mayora empujó la primera con sencillo y enseguida Humberto Castro lo emuló para mandar a otros dos compañeros al pentágono y dibujar el 6-1 en el electrónico. El duelo se cerró en el sexto tramo, cuando, en la parte alta la “embestida” jaló la cuerda en tres ocasiones, con rola productora a la primera base de Dustin Martin para que anotara Corey Brown y más tarde Juan Apodaca la puso en la estepa derecha para remitir a Cyle Hankerd y Alex Liddi a la registradora y modificar a 6-4 los números en los cartones. EN LA LOMITA En el cerrito el descalabro fue al récord de Manny Barreda en cuatro entradas y dos bateadores del quinto rollo, para cinco rayitas, ocho hits,, cuatro ponches y dos pasaportes. De ahí en adelante se repartieron el trabajo Edwin Quirarte, Jo-Jo Reyes, Mark Serrano y Juan Sandoval. El crédito de la victoria fue para el tijuanense Óscar Hurtado en cinco completas de cuatro anotaciones, seis indiscutibles y le siguieron Luis Rodríguez, René Coss, Antonio Garzón, Adrián Garza y rescate de cinco outs para Tiago Da Silva VIAJAN A TORREÓN Los Toros de Tijuana estarán viajando hoy a Torreón para iniciar serie de tres juegos a partir del parte, con horario de las 18:00 horas para todos los duelos. PIZARRA Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 013 000 4 9 0

Durango 021 030 00x 6 12 1

Pitcher ganador: Óscar Hurtado (2-2)

Pitcher derrotado: Manny Barreda (1-6)

Salvamento: Tiago da Silva (20)

Cuadrangulares: (DUR) Yadir Drake (14), Humberto Castro (2)

Estadio: Francisco Villa

Asistencia: 4mil 286 aficionados

Duración: 3 horas y 7 minutos