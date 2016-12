Dos pilotos fuera de línea para el Rally Dakar 2017

ENSENADA BC 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- El 2016 no cierra de la mejor forma para Iván Ramírez Junior y Bryce Menzies, dos corredores consentidos de las carreras fuera de camino (off road), ya que ambos confirmaron que se perderán el Rally Dakar 2017 debido a no superar enfermedades y lesiones sufridas en este año. Ramírez Junior sigue batallando con la tifoidea, enfermedad que se trajo del Rally de Marruecos, evento en el que participó para contar con mayor navegación previo al Dakar. "Quizá me siento un poco frustrado, me siento triste. Estaba ya listo, ya habíamos hecho el trabajo, me había preparado todo el año con lo que hemos hecho. Son cosas que pasan y hay que aceptarlas”, comentó. Con esto el equipo KTM pierde a un integrante antes de que comience el Dakar, que se correrá del 2 al 14 de enero próximo entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Tras un año de preparación para su esperado debut en el Rally Dakar, el motociclista ensenadense seguirá en recuperación en su residencia de California y pensando en lo que será el próximo año, donde seguramente peleará de nuevo por el título de la serie Hare and Hound. En el caso de Menzies, lograr un récord mundial de salto le costó el Dakar, ya que alcanzó la hazaña, pero se fracturó un hombro y a pesar de ser operado, no logró estar al 100 por ciento para la competencia. Menzies, quien ha sido campeón en diferentes ocasiones de los Trophy Trucks en Score International, iba a estar al volante de un nuevo Mini como parte del equipo X-Raid, sin embargo tendrá que esperar otro largo año para pensar en intentar vencer los desiertos y dunas de Sudamérica. "Era una de las metas de mi vida y ahora tendré que esperar otro año para poder alcanzarla. Sabía que iba a ser difícil regresar al cien por cien después de mis lesiones en el récord del mundo de salto New Frontier y desafortunadamente no he podido llegar al punto donde me sienta a gusto en el coche durante mucho tiempo y ser técnicamente capaz de competir al nivel que te permita ganar”, mencionó. A las ausencias de Ramírez y Menzies se les suma la de Robby Gordon, quien decidió no correr este Dakar al enfocarse de lleno en lo que será su serie, Súper Trucks, que contará con fechas en Australia, Canadá, China, Estados Unidos y México, así como en seguir desarrollando más su Gordini para el exigente rally que se realiza en territorio sudamericano. En la lista de competidores para el próximo Dakar se mantienen en pie de guerra los motociclistas Ricky Brabec y Carlos Gracida, viejos conocidos de la fanaticada a las Bajas 1000 y 500. Brabec será una vez más parte del equipo Honda y el mexicano Gracida intentará ver nuevamente la bandera a cuadros para la causa tricolor.