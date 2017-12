Deberá pagar quien se manifieste

AFN POLITICO *.- El trato del alcalde hacia los diputados DORA ELENA CORTÉS

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 6 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- En alguna ocasión habrá escuchado que Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente por lo menos en seis ocasiones y que fue considerado dictador y lo peor “traidor a la patria” porque se le atribuye el haber entregado gran parte de nuestro territorio al gobierno de Estados Unidos, fue el autor de uno de los impuestos más absurdos de los que se tenga memoria, en sus ansias por lograr una mayor recaudación. Allá por el año de 1858, señalan los historiadores, el gobierno de López de Santa Anna ideó establecer un tributo “de puertas y ventanas” que según esto tendrían que pagar los mexicanos, según el número de unas y otras que tuvieran en sus viviendas. Esto llevó a muchos a tapiar esos accesos y ventanas y dejar tan sólo rendijas por las cuales ver hacia el exterior y salir. Y como eso, hay otras varias historias de gobernantes que en su afán de conseguir recursos han establecido impuestos que rayan en lo ridículo y abusivo. Pues de esto nos acordamos ayer al escuchar la comparecencia del alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro en el Congreso local, a donde fue para defender su proyecto de Ley de Ingresos para 2018. Sabemos que su gobierno necesita de dinero y casi nos convencen de que la anterior administración los dejó sin un quinto en la bolsa para sacar adelante sus compromisos pero más entendemos que con el compromiso que se echaron al querer concesionar el servicio de alumbrado público en Tijuana necesitan de cantidades exorbitantes de dinero que no podrán cubrir tan sólo con los excedentes del Impuesto que ya existe en este rubro, por lo que en su acuerdo para la concesión establecieron que todos los impuestos, incluido el del Predial así como el resto y lo que tiene que ver con pagos de derechos y servicios serían “garantía” para pagar el referido servicio. Por eso es que ayer llegaron con un proyecto de presupuesto en el que aseguraban que no incrementarían impuestos, lo cual es de agradecerse pero sí se están afectando otros pagos que tienen que ver con el aspecto social y que de aplicarse afectarían a las personas menos favorecidas. Por otra parte, pareciera que existe la intención de cerrar, a través de una fórmula administrativa, las intenciones de los tijuanenses de manifestarse y protestar en contra de sus autoridades. El diputado del PES, Luis Moreno Hernández puso “el dedo en la llaga”, al destacar tan sólo tres puntos: primero, los cobros desproporcionados que pretende hacer el DIF por servicios; después los cobros a pequeños negocios por sus anuncios luminosos o hasta “pintados” y finalmente la intención de cobrar por concentraciones o manifestaciones que se hagan en la ciudad. Antes, el alcalde había dicho, apoyado por sus colaboradores del área de finanzas y Tesorería que está proyectando un ingreso de 6,980 millones de pesos para el año venidero, logrando ingresos extra por 421 millones 325 mil 320 pesos para así poder salir adelante con sus obligaciones y compromisos. Pero para esto anunció que ya no serían gratuitas, sino que tendrían costo, las reposiciones de credenciales para personas con discapacidad, lo mismo las llamadas “placas azules” que permiten ocupar espacios privilegiados a personas limitadas en su movilidad. Otra medida que anunció fue el incrementar en un 50% el cobro de las despensas que mensualmente entregan a familias de escasos recursos cuando el salario mínimo aumentó apenas en poco más de 8 pesos y como políticos criticaron esa decisión del gobierno federal. Pero lo que llamó la atención al diputado, y a nosotros también, fue el hecho de que el DIF elevaría los costos de los servicios que otorga a la población y que se supone que son más en un afán de apoyo social porque su atención está dirigida a las familias más desprotegidas. Como ejemplo dijo que en servicios dentales se pretende cobrar cada extracción a 150 pesos; en la muela del juicio hacer un cobro de 500 pesos; colocación de una resina en 300 pesos; colocaciones de postes en 800; de coronas en 1,500 y hasta 3 mil pesos, los cuales, advirtió, son precios que se registran en clínicas privadas. El presidente municipal de inmediato se defendió y reviró diciendo que “El DIF no cobra, para luego explicar que esos son los precios o tarifas que les dieron los médicos sobre sus servicios”, sin embargo aquí no se puede dejar de lado que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no es un organismo para prestar servicios privados y por lo tanto no puede ni debe permitir esos cobros exagerados para familias de bajos o escasos recursos económicos. No “nació” el DIF para ser competidor de profesionales ni comerciantes o prestadores de servicios que se “cotizan” en el mercado y por lo tanto tienen la obligación de pedir a quienes apoyan a través de este organismo que sus servicios tengan otros costos. En la mayoría de los casos, en este tipo de organismos quienes apoyan a las autoridades lo hacen tan sólo sacando lo que corresponde a los materiales. Además, si esas son las tarifas establecidas por los servidores o profesionistas ¿por qué lo incluyen en la Ley de Ingresos? Si éstas entran al presupuesto de ingresos, son –quiérase o no- cobros que hace el gobierno municipal. Otro tema puesto en la mesa fue la intención de cobrar por rótulos “desde un centímetro cuadrado, donde se anuncien productos que se vendan en esos comercios, los que deberán pagar de 308 a 616 pesos. El diputado Moreno les recordó que “muchos abarroteros subsisten de darle publicidad a otras compañías más grandes”, y que “de por sí tienen muchos problemas para competir con cadenas comerciales muy grandes que vienen a eliminar toda competencia”. Si les cobran, sentenció, los van a sacar de mercado porque están saturados de publicidad de las compañías proveedoras. Aquí los funcionarios aseguraron que solamente se cobraría en anuncios de medidas mayores aunque titubearon cuando se les dijo que eso de todas formas lo pagarían los abarroteros o pequeños comerciantes. Luego aseguraron que son las grandes empresas las que deben pagar por dichos anuncios aunque todos saben que los dueños de los changarritos son los obligados a cubrir pagos por cualquier anuncio que tengan visible no importando si son pintados, ni siquiera rotulados ni mucho menos luminosos. Algo que también llamó la atención de esa comparecencia es el cobro de 800 pesos (actualización le llamaron) por permisos que deberán cubrir quienes realicen concentraciones, marchas o peregrinaciones en la ciudad. Moreno advirtió que eso podría afectar la libre expresión de los ciudadanos que hacen notar su malestar contra los gobiernos de esa forma. El alcalde negó que se pretenda con esta medida coartar esa libre expresión y dijo que tampoco irán tras las personas que no saquen y paguen sus permisos aunque también agregó que cuando hacen esas concentraciones “tenemos que atenderlos”. Además insistió en que “son manifestaciones que deben de tener un orden (y) tienen cierto costo”. Advirtió que actualmente ya se cobra por esto porque dichos movimientos implican que la ciudad deba tomar algunas medidas como son las de seguridad, aunque, como lo apuntó el mismo diputado, efectivamente existe ese cobro pero es en concentraciones mayores de 500 personas y ahora se está modificando para que diga “de una a 500 personas”. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿Por qué desde una persona? ¿Quiere decir que si alguien se planta frente a Palacio con una pancarta lo van a retirar de ahí si se le solicita su permiso y no lo tiene? ¿Será la manera de terminar también con las molestas manifestaciones? ¿En lugar de echarles encima a la policía ahora les mandarán a los de Reglamentos para que verifiquen que pagaron a Tesorería? Esperemos que los “creativos” de nuestros gobiernos no nos lleven de nueva cuenta a impuestos como el de puertas y ventanas u otros tan absurdos que la historia fiscal de México consigna. *.- El trato del alcalde hacia los diputados Ahora sí que con el alcalde de Tijuana “genio y figura”. Además de reunirse ayer por más de hora y media, a “puerta cerrada” con los diputados de su fracción (panista) obviamente para ponerse de acuerdo antes de presentar su Ley de Ingresos, el presidente municipal tuvo otros desplantes que llamaron la atención, además de esta descortesía de los propios legisladores panistas a los que no importó dejar esperando todo ese tiempo a sus compañeros para la comparecencia establecida y con hora ya fijada. Sucede que al llegar Juan Manuel Gastélum Buenrostro al salón de Plenos se puso a saludar, como indican las reglas de cortesía, a los diputados que ahí estuvieron esperando todo ese tiempo. Cuando estuvo frente al diputado de Morena, Catalino Zavala le dijo en tono fuerte y festivo: “don Catalino Zavala”. Y le dio la mano. Luego llegó con Víctor Manuel Morán, también de Morena y con el consabido apretón de mano le dijo: “Caballero”. Después estuvo frente a Luis Moreno Hernández del PES, y al intentar un débil saludo le dijo: diputado Luis… Luis… Luis, pareciendo tratar de recordar su apellido. El legislador le respondió: Luis Moreno. ¡Ah, es que se me olvida su nombre! Le manifestó el munícipe, a lo que Moreno le respondió presto: “pero a mí no se me olvida el suyo, señor alcalde”. Gastélum quien ya había avanzado giró sobre sus pies y dijo: ¿Perdón, qué dijo? Y Moreno le repitió lo que le había soltado. El alcalde volvió a preguntar: ¿Qué dijo? Y Moreno le volvió a responder. Por tercera ocasión y en tono más fuerte el munícipe le espetó ¿cómo dijo? Y de nueva cuenta Moreno le expresó: Que a mí no se me olvida su nombre… será que es más famoso”, y Gastélum finalmente prosiguió su camino, ante la mirada de todos los que veían y escuchaban esta escena. Por último pasó por donde estaba el diputado panista Miguel Osuna Millán, quien recientemente se opuso terminantemente al dictamen 95 del gobernador Kiko Vega, y a él, dice el reportero del barrio, que ni siquiera hizo el intento por saludarlo. Pero… ¿qué necesidad? PD.- Dicen que el presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, otra vez argumentando las facultades que tiene al dirigir la Mesa Directiva de la legislatura canceló sin ningún otro argumento la sesión para la que había citado este jueves 7 de diciembre, la madrugada del “albazo”. PD1.- ¿Qué hacía la Síndico de Tijuana en la comparecencia del alcalde Gastélum Buenrostro en el Congreso? Nada le impide que vaya, es cierto, sin embargo esas comparecencias son para los alcaldes que normalmente van acompañados de los titulares de sus áreas administrativas que son las que tienen que ver con las finanzas y quienes pueden explicar el porqué de los incrementos solicitados. PD2.- La función de la Síndico, por su parte, es totalmente diferente; es la autoridad que revisa que los funcionarios públicos no cometan abusos en contra de los ciudadanos; no incurran en actos de corrupción y es la que sanciona, y que por lo tanto debe mantener su sana distancia con todos los integrantes del gobierno. Nada que ver con los presupuestos de ingresos y egresos. PD3.- Además fue para permanecer absolutamente callada, porque no podía hacer otra cosa, aunque parecía asesorar al presidente municipal en sus respuestas ante los diputados y esa tampoco es su función. PD4.- Quien se está revelando como todo un dictador de “mano dura” (no es nada personal, insisto) es el diputado presidente del Congreso quien felicitó al alcalde por hacer cosas que otros no hacen, ya que dijo que por temores a quedar mal por aplicar la Ley mejor no actúan. En una palabra el legislador lo estaba conminando a mantener una “mano dura” en su relación con los tijuanenses. PD5.- Además aprovechó para “ponerle la bola en su cancha” al alcalde y que “la pateara” porque le pidió opiniones sobre el trato que estaba recibiendo del gobierno federal, lo que dio oportunidad a Gastélum Buenrostro a lanzar su “speech” político. PD6.- A ver si al rato no se inventan un cobro por las firmas en las columnas de opinión y crítica. PD7.- Por cierto, nuestro compañero Miguel Ángel Torres Ponce, director de “La Radio Contigo” en Mexicali acaba de publicar un libro que contiene la historia del periodismo en Baja California donde incluye a los personajes que nos antecedieron y habla sobre el periodismo actual, sobre medios, la historia de éstos y sobre la noticia. Es todo un libro de consulta para estudiantes, periodistas y de amena lectura para el público en general. PD8.- En estos momentos no puedo comentar más porque apenas lo recibí y esta noche inicio con su lectura en forma, sin embargo se antoja sumamente interesante y muy recomendable. Lo más interesante y de gran valor es que Torres Ponce sin ser de Baja California (aunque ya se puede decir que es adoptado) nos revela pasajes interesantes de lo que ha sido y es el periodismo en nuestra entidad. PD9.- Hace buen rato que no teníamos noticias de Najla Wehbe Dipp, quien fue regidora y luego candidata a diputada federal. Después la fortuna política ya no le sonrió y ahora, según datos que aparecen en Internet, se ha convertido en una corredora de Bienes Raíces en San Diego para la compañía Pacific Sotheby's Int'l Realty PD10.- Otros impuestos en la historia de México: Impuesto de mal nacidos sobre la tenencia, traslado y sacrificio de asnos y equinos en la Ley de Ingresos de 2013. Esto provocó inconformidad en Sonora por lo que algunos de sus pobladores realizaron una caminata llamada “La Marcha de los Burros”. Otro impuesto fue sobre mascotas cobrando dos pesos anuales por cada caballo frisón o robusto y un peso por cada caballo flaco o si el ciudadano tenía un perro como mascota. No se anota en qué tiempo fue esto. PD11.- Impuesto para salir a las calles con la luz de las lámparas que deberían pagar los chiapanecos para contribuir a la deuda del gobernador Sabines de 40 mil millones de pesos. Tributo de Flores, en el año 1325 cuando el rey Azcapotzalco pedía a los aztecas una balsa sembrada de flores y frutos y una garza empollando sus huevos. Tributo de joyas y piedras preciosas en 1521 por Hernán Cortés; Tributo de personas para el sacrificio en las guerras floridas; otro de doncellas vírgenes para sacrificar en los Cenotes, en Yucatán, y otros más modernos. PD12.- Jajaja. Hubo otro llamado “El Quinto del Rey” o “Quinto Real” y dicen que no era un albur.