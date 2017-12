El negocio del agua

AFN POLÍTICO *.- Viene Hugo Eric Flores a Tijuana

*.- Muy pronto “la estampida” en BC DORA ELENA CORTÉS

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Durante el “madruguete” que diputados panistas dieron a la oposición y a la ciudadanía, recordarán ustedes que la diputada perredista Rocío López Gorosave habló de una “reserva” para aprobarles el dictamen 95, la cual consistía en el compromiso de parte de los azules de que del agua que se produciría a través de la desaladora de Rosarito, no se vendería ni un metro cúbico a los vecinos del norte. Esto que los panistas le aceptaron a la perredista sin chistar, parecía validar sus buenas intenciones de que la aprobación del referido dictamen no tenía otro propósito que el de dotar de agua a Baja California, ante la preocupación, según dijeron, de que el líquido escaseara en tres años más, lo cual no podían permitir, sobre todo cuando ya en Ensenada (palabras textuales de López Gorosave) miles “ya están a punto de morir” por falta de abastecimiento. El hecho es que según conocedores del tema, para empezar, con los dos acueductos que en estos momentos funcionan, uno público y otro privado, se tiene suficiente para atender la demanda de agua de la población hasta por 15 años más, por lo que de ninguna manera era necesaria ni mucho menos urgente, una infraestructura como la que se pretende. Aun así, se logró el objetivo del gobernador de sacar los recursos para pagar a las empresas favorecidas con las obras necesarias para esto, con la promesa (aunque suelen romperlas) de no comercializar el agua por fuera. Así es que, el que no vayan a vender agua a Estados Unidos parece que no les preocupa ¡Y qué! Con la clientela local basta y sobra para que el negocio sea redondo, afirman. Según lo que le comentaron al reportero del barrio, los poco más de tres millones que habitamos en Baja California, en adelante, en lugar de pagarle a los organismos operadores del agua de la entidad lo haremos a una empresa privada y ésta recibirá enormes ganancias por este concepto. Los actuales gobernantes ya se habrán ido y ¿a quién importa lo que pasará después? Incluso anticipan que para calmar el enojo y evitar nuevas y estruendosas manifestaciones, el gobierno actual no pretende incrementar las tarifas del agua por lo menos durante el próximo año y que en el colmo de la “bondad” podrían inclusive hasta solicitar que dichas tarifas se reduzcan para que quede comprobado que nunca hubo malévolas intenciones y que no se cometió “el gran robo del siglo” como se insiste. Sin embargo de alguna parte deben sacar los primeros recursos que se necesitan para pagar a las empresas que se involucrarán en esta aventura; de algún lugar tendrán que sacar los primeros dineros para financiarles sus obras. Y ya vimos que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) está advirtiendo que busca un incremento de un 23 por ciento en las tarifas para comercios e industria, según la comparecencia del titular del organismo ayer ante diputados. Sin embargo aclaró que en lo que se refiere al uso doméstico no habrá variación. Lo mismo hizo la eterna representante de la Comisión en Tecate (eterna, mientras no es candidata) Patricia Ramírez Pineda, quien figuró un incremento del 15 por ciento a la tarifa del agua “no doméstica”. En Tecate ya se había aplicado un incremento del 15 por ciento y ahora se espera otro similar. Después de 2018 quién sabe qué pasará porque entonces sí tendrían que buscarse formas de que la empresa que será “dueña” del agua en la entidad, no tenga pérdidas, y así será durante 37 largos años. Buena suerte para todos nosotros.



*.- Viene Hugo Eric Flores a Tijuana El viernes 8 de este mes, cuando se supone que debe quedar definida la alianza entre Morena y el Partido Encuentro Social (PES nacional) estará llegando a Tijuana el dirigente de ese partido en el país Hugo Eric Flores Cervantes para dar posesión a la dirigencia estatal y las cinco dirigencias municipales, en un evento que tendrá lugar en el salón del sindicato de maestros (SNTE) en la vía Rápida Poniente. No confundir con el PES que todavía dirige a nivel estatal el diputado Luis Moreno Hernández y en el que militan los actuales regidores municipales, incluidos los de Tijuana, porque deben recordar que aunque comparten el mismo nombre, se trata de dos partidos diferentes y hasta inclusive, con un logo que tampoco es el mismo. Éste es el PES nacional estableciendo su estructura en Baja California, donde podrá participar dentro de las elecciones federales de 2018 con candidatos propios pero no en la estatal de 2019, a menos de que este partido se inconforme ante Tribunales superiores por la negativa de la autoridad electoral local a darles el registro. En esa ceremonia del viernes entrante, tomará protesta como dirigente estatal del PES nacional el ex alcalde de Tecate, Alfredo Ferreiro, en tanto que como dirigente municipal en Tijuana lo hará el ex priísta Héctor Cruz, quien aunque ha sido ligado al también ex priísta David Saúl Guakil con quien lo une una cercana amistad, ha tomado su camino propio y ha colaborado con el teniente coronel al que conoció cuando ambos coincidieron dentro de la Secretaria de Seguridad Pública de la ciudad. Interesante será ver si para esa reunión, la del viernes, y con la presencia del dirigente nacional invitarán a los representantes del PES local y más interesante será si éstos acuden, por el alejamiento que ya es público que se ha dado entre éstos y los representantes nacionales e inclusive con el propio teniente coronel quien será orador en esta ocasión. Y es que por el bien de esa corriente ideológica y de quienes hoy lo representan en una u otra trinchera, será bueno que dejen de lado posturas personales, egos y enfrentamientos ya que de lograr el nacional entrar para el 19 a Baja California, la presencia de dos partidos llamados iguales, con diferentes candidatos y propuestas, creará confusión entre el electorado y dañará lo mismo a unos y otros, echando por tierra las posibilidades que hoy en día tienen como una oposición real, por el fuerte crecimiento que han tenido, sobre todo en el último año. Además, en ya no mucho tiempo deberá haber cambio también en las dirigencias del PES Baja California, y aunque algunos consideran que en lugar de Luis Hernández quedará como dirigente estatal Aarón Pallares Aceves, hay quienes dicen que éste podría ser el representante del comité directivo local y la ex candidata a diputada federal Sonia Anda, la sucesora del diputado Hernández Moreno. Sobre la posible alianza con Morena, de la que ya hablamos, ésta deberá quedar definida durante esta semana y hay quienes apuestan que sí se dará porque les resulta sumamente “rentable” a los dos partidos, que salen ganando en ambos sentidos. De hecho en Baja California están haciendo “cuentas alegres” ya que advierten que como este estado lo tiene más ganado el PES que Morena, el partido de López Obrador no tendría ningún empacho en dejarles la alcaldía de Tijuana y todas las diputaciones federales, pero no la gubernatura de 2019. Sobre esto será bueno abundar mañana. Lo que sí tenemos que anotar de nueva cuenta es que el PES nacional estaría pugnando porque en esa alianza se les dejara la alcaldía de Tijuana para el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien dicho sea de paso no tiene ninguna aprensión con Morena, aunque sí con Jaime Bonilla, y si éste continúa para entonces al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, el militar es capaz de irse como independiente o con el Partido Estatal de Baja California. Realmente que es toda una historia política ésta del PES, por lo tanto… ¡continuará! *.- Muy pronto “la estampida” en BC En breve estaremos viendo ya que se da una “estampida” tanto en el gobierno estatal como en los municipales, ya que varios de los que actualmente cobran en alguna posición administrativa o de representación popular desean “escalar” en la política y participar en las elecciones federales de 2018 y para eso, deben renunciar o solicitar licencia a sus cargos para poder cumplir con lo que la Ley establece en ese sentido. Las campañas federales inician la próxima semana o sea el 14 de diciembre, así es que hay que estar atentos para ver quiénes solicitan su separación, aunque tanto en el Estado como en el municipio de Tijuana, los secretarios generales Francisco Rueda Gómez y Raúl Felipe Luévano Ruiz se descartaron recientemente. También fue “eliminada” del juego la Oficial Mayor Loreto Quintero Quintero. Pero se dice, por ejemplo dentro del PAN, que quienes pudieran ir por diputaciones serían: Enrique Méndez Juárez, actual sub secretario de Gobierno y “gente” del grupo de Jesús González Reyes y Jorge Ramos Hernández, para el distrito 04. Juan Ramón López Medina, delegado de La Presa y del grupo de Loreto, por el mismo distrito. Para el distrito 05. Bernabé Esquer, coordinador de Gabinete del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro (con razón ha aguantado tanto) y también se menciona a Claudia Ramos, delegada del DIF estatal, ya saben con el apoyo de quién. Iraís Vázquez, actual diputada local y “premiada” por el apoyo a los polémicos dictámenes del gobernador, también mencionada en ese distrito. Ella es del “grupo Valladolid”. En el Distrito 06 el igualmente “eterno” Alejandro Monraz, actual director del Seguro Popular y “gente” del grupo del gobernador. Pero como dicen en los programas de “reality” sólo algunos pueden ser los elegidos. PD.- ¿Por qué será que entre varios sectores de la población sigue persistiendo la creciente sospecha de que algunos diputados del PRI y los de Morena, lo mismo que la del PT fueron parte de una gran trama? Incluso auguran que “pasarán una muy feliz navidad”. PD1.- También se dice que el tema del dictamen iba más allá del PAN y del gobernador; que a nivel cúpula y para los negocios no hay colores. PD2.- Hay una corriente que pretende que la fusión de los “dos PES” se de en forma amigable, tras una plática y acuerdos que a ambas corrientes beneficie, antes de pelear legalmente por la titularidad, ya que un enfrentamiento entre ambos, a quien más perjudicaría sería a ese partido, llámese nacional o estatal. PD3.- El nacional tiene a su favor que precisamente tiene carácter federal y puede alegar presencia en todo el país y el estatal cuenta con el hecho de que surgió primero que aquel, aunque luego acordó fusionarse, cosa que por diversas razones no ha ocurrido. PD4.- Esta tarde continuaba la comparecencia del presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro ante legisladores del Congreso local para defender su presupuesto de Ingresos. Inició con más de una hora de retraso ya que estuvo reunido, a puerta cerrada con diputados de su fracción. PD5.- Al alcalde lo acompañaron el director de Comunicación Social, Moisés Márquez; su hijo Juan Manuel Gastélum Rivera, quien teóricamente “trabaja” en el Congreso y “el tigrito” Víctor Lagunas Peñaloza, quien le maneja imagen al munícipe.