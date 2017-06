Denuncia también contra Gil Laborín

Gil Laborín al centro AFN POLÍTICO *.- Descubren unidades nuevas en Mexicali

*.- Reunión de Guakil con Movimiento Ciudadano

Rigoberto Campos no ceja en su lucha Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 5 JUNIO DE 2017 (AFN).- Pese a que sufren una campaña de desprestigio en su contra, inclusive con señalamientos vulgares por parte de individuos escondidos en falsos perfiles en las redes sociales, los regidores de oposición, sobre todo los del Partido Encuentro Social, no han quitado el dedo del renglón y continúan con sus acusaciones que a algunos saca de quicio porque los quisieran callados y sometidos a decisiones dictatoriales que se registran en el ayuntamiento de la ciudad, según dicen. Entre otras cosas les reclaman que están “en contra de todo y a favor de nada” sin embargo Mónica Vega y Manuel Rodríguez Monárrez del PES, no han dejado de ser combativos, seguidos por el regidor independiente Roberto Quijano Sosa y en ocasiones por el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, también representantes del Encuentro Social. Y es que estos ediles insisten en que mientras no se arreglen los asuntos para ellos irregulares, las cosas no pueden funcionar en la ciudad, ni dar los resultados que los ciudadanos demandan y merecen, además de que afirman que no pueden pretender que nada pasa y que todo está bien. Es por eso que han decidido pasar de las palabras a los hechos -lo cual también les es criticado por algunos- presentando denuncias formales ante la sindicatura Procuradora, que es algo que tiene totalmente alterada a la titular Ana Marcela Guzmán Valverde, según quedó de manifiesto durante la última sesión extraordinaria de Cabildo en la que no aguantó más y perdió los estribos al regañar a los dos regidores del PES. Una de esas denuncias, ustedes recordarán, es la que presentaron para que la funcionaria investigue las acusaciones vertidas en contra de su ex compañero de carrera Jorge Alberto Agraz Fitch, al que primero defendió advirtiendo que no había pruebas que demostraran el intento de extorsión en el que incurrió. Otra recientemente la presentaron en contra del mismo alcalde de la ciudad Juan Manuel Gastélum Buenrostro y algunos de sus principales funcionarios, a los que consideran responsables en lo que ya se ha dado en llamar “el gran fraude” de los camiones de recolección de basura. Y este día durante su presentación ante un grupo cívico de la ciudad el Regidor Rodríguez Monárrez informó que interpusieron una denuncia administrativa ante la misma sindicatura, en contra del director de Adquisiciones del gobierno en la ciudad José Luis Gil Laborín, quien es otro hombre de las confianzas del munícipe y su hijo. Rodríguez Monárrez comentó que esta acción la llevaron a cabo ante la negativa del presidente municipal de cancelar el contrato de arrendamiento de 40 camiones que hicieron para el departamento de Limpia. Sin rodeos como acostumbra el Regidor del PES acusó que Gil Laborín se coludió con el presidente municipal y con el tesorero para establecer ese contrato de arrendamiento a beneficio de la empresa Grupo Turbofin, que se ha tardado más en entregar las unidades de recolección, que lo que hubiese durado un proceso de licitación de compra de unidades a proveedores locales, que supuestamente fueron descartados porque se presumía una “emergencia” y se decía que no podían esperar. Manuel Rodríguez afirmó que estos funcionarios están sacando el dinero de las arcas para el pago de los anticipos, y luego envió mensaje al alcalde en el sentido de que si insiste en esos contratos, lo único que se irá, pero en turbo “será su alcaldía”. *.- Descubren unidades nuevas en Mexicali Los camiones en Mexicali Y mientras esto sucedía en Tijuana, allá en Mexicali para algunas personas resultó extraño ver una de estas unidades nuevecitas que supuestamente están rentando a la mencionada empresa, y que nadie se explicaba por qué se encontraban allá; también durante el día estuvieron circulando otras gráficas en las que se ven algunas de estas unidades, ya en camino hacia esta frontera, transitando por el paso de “La Rumorosa”. Según lo que algunas personas señalaron, los camiones estaban siendo rotulados en la capital del Estado, en tanto que otros afirmaron, que por sus características, estos vehículos no pudieron ser enviados hasta la frontera en las llamadas “madrinas”, que son vehículos especiales para el transporte de las unidades de motor, sobre todo del año, para que no sufran ningún desgaste. Esto llevó comentarios en el sentido de que si esos camiones recolectores de basura rentados a la empresa señalada vienen desde el centro de la República, entonces ya no están nuevos, sino que con por lo menos 2000 o 3000 kilómetros a cuestas. En otros datos que el Regidor proporcionó en su participación esta mañana, recordó a los reunidos que el contrato que calificó de “fraudulento” ampara la prestación de 40 camiones y 12 tractocamiones por los que el grupo Turbofin estaría recibiendo 68 millones de pesos; además señaló que para ser una emergencia, como la calificaron, los vehículos están tardando mucho ya que se espera que en su totalidad estén en septiembre próximo. En camino a Tijuana Sobre la denuncia que presentó ante la sindicatura Procuradora dijo que al no obtenerse respuesta de esta autoridad, presentarán la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es la instancia que “llevará al borde a estos funcionarios deshonestos y que además obligará al alcalde a cancelar dichos contratos”. No sabemos si esto último es exceso de optimismo del Regidor, sin embargo las acciones legales ahí están. En la misma reunión estuvo presente el Regidor independiente Roberto Quijano Sosa quien tampoco se anduvo por las ramas y ante la audiencia del Grupo 21 aseveró que “esta crisis tiene nombre y apellido” y señaló de manera directa al presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Después de hacer un resumen de los primeros seis meses de la administración municipal, Quijano sentenció que “la ciudad se encamina hacia un escenario de ingobernabilidad” ya que afirmó que los principales delitos continúan a la alza, y que en general el clima de inseguridad es creciente, sobre todo en las zonas Centro, Zona Río, y Zona Este. El edil hizo saber que para tratar de apoyar en la solución de estos problemas, recientemente presentó una propuesta de seguridad pública “que lamentablemente fue congelada”, dijo, como afirma que también se hizo en otra que entregó en materia de austeridad por lo que lamentó que “nos han mayoriteado cuando les da la gana”. *.- Reunión de Guakil con Movimiento Ciudadano Guakil con Movimiento Ciudadano Cuando se supo de la renuncia a las filas del Partido Revolucionario Institucional, de inmediato empezaron los rumores en el sentido de que el empresario David Saúl Guakil, se estaría integrando a Movimiento Ciudadano (MC) sobre todo porque el partido “naranja” ha estado muy activo convocando a conocidos políticos de otros partidos, logrando, inclusive, llevar con ellos a Armando Terán Corella, hijo del exgobernador panista de Baja California Héctor Terán Terán. No obstante eso, Guakil lo negó para asegurar que todavía no tenía definido qué haría en los próximos meses, y que lo único que sí tenía claro es que seguiría en la política. Sin embargo esa negativa no fue de manera enfática, abriendo una puerta “a cualquier posibilidad” ya que dijo que estaba analizando propuestas. Pues ahora trascendió que el ex priísta y algunos de sus más cercanos colaboradores, se reunieron con integrantes de MC, encabezados por el coordinador estatal Alciabiades García Lizardi, quien según dijo el reportero del barrio extendió la felicitación a Guakil por su aportación para el desarrollo Tijuana, y por el empuje que está dando a la economía de esta frontera. Según esto se habló de la labor realizada también por el ex diputado local y ex funcionario municipal, a través de la fundación en honor de su señora madre, sin embargo todo hace indicar que hablaron más a profundidad acerca de la posibilidad de trabajar en conjunto, dentro de la vida política. Entre los asistentes estuvieron: el diputado Job Montoya, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California; por parte del sector empresarial el Presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, y los empresarios Jorge García Lizardi y Roberto de Anda. También el ex diputado Eli Topete Robles, Secretario Estatal de Organización de Movimiento Ciudadano, la Coordinadora de M.C. en Tijuana, Yadira Anaya Pérez, y Miguel Medrano Valero ex director de Desarrollo Social Municipal en el XX Ayuntamiento. *.- Rigoberto Campos no ceja en su lucha Otro que se ha vuelto un personaje es el dirigente de la CNC en Mexicali, Rigoberto Campos, quien fue pieza vital para que la llamada “ley del agua” abortara y para que se pusiera atención sobre la empresa cervecera Constellation Brands, que no obstante que el gobierno federal ya no la ve con buenos ojos, sigue adelante en su construcción, según denunció el líder agrario. En una entrevista que este día sostuvo en AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS, Campos dijo a nuestro compañero José Enrique García Sánchez que los bajacalifornianos no se pueden confiar “porque la tarea no ha terminado”, y se aventuró a aseverar que Baja California “es ya un estado fallido, en el que debe restablecerse el orden”. En ese tenor pidió juicio político y encarcelamiento del gobernador de la entidad, así como de varios funcionarios estatales y municipales, de los que dijo que estaban inmiscuidos en actos de corrupción. También afirmó que el tema “es mucho más amplio que el de la corrupción en el caso de los permisos para la mencionada cervecera”, en el que afirmó que se comprobaron vínculos de funcionarios estatales y municipales con el asunto, a través del esquema de las APPs. Textual afirmó que: “Este es un gobierno, mudo, sordo y ciego”, con un gobernador que está más interesado en los negocios que en las necesidades sociales de los bajacalifornianos”. Y luego refirió el caso del senador panista Víctor Hermosillo Celada, del que dijo que obtuvo el contrato para la construcción de sus instalaciones (de la cervecera), en tanto que su suplente, el presidente municipal Gustavo Sánchez “se hace cargo de tramitar todos los permisos y autorizaciones correspondientes ante el ayuntamiento anterior, través en su despacho”. Antes de entrar a esa entrevista, platicamos unos minutos con el dirigente de la CNC sobre el mismo tema y nos confirmó que el caso de Constellation Brands es solamente “la punta del iceberg” porque será una de varias compañías que se instalarán en el parque industrial “de alto consumo de agua” que ya hemos platicado a ustedes que pretenden construir en los alrededores, algunos conocidos personajes de la región, para aprovechar los importantes mantos viáticos que ahí existen a fin de comerciar con el agua con clientes internacionales. Por lo que dijo Roberto Campos, los terrenos se desarrollarán a través de una inmobiliaria con sede en Coahuila y de la cual se hizo una filial en Baja California. En la ocasión anterior que platicamos con ustedes en torno a esto, les referimos que las fuentes nos dijeron que el negocio de la venta de agua al exterior, les estaría redituando a los propietarios de esos terrenos, entre 2000 3000 millones de dólares en algunos cuantos años de operación. PD.- Hablando de reuniones políticas, nuestro reportero del barrio encontró reunidos al diputado local panista Raúl Castañeda Pomposo y al ex diputado del PRD Roberto Dávalos Flores, dialogando con el compañero Abraham Salcido, pero por más que el reportero del barrio les preguntó que a qué se debía tan grata reunión, y que si se preveía una “alianza” en puerta, solamente sonrieron y dijeron que estaban platicando acerca de las necesidades del distrito 12 de Tijuana, que ambos conocen muy bien. ¿Hablando de política? PD1.- Por cierto… ¿Qué otro conocido político, de un partido que ha estado en el poder, podría también abandonarlo en breve, decepcionado porque siente que le han jugado las contras? PD2.- Las especulaciones que existen en torno de ambas damas, es que no se llevan muy bien que digamos, sin embargo siempre se les ve juntas en todos los jolgorios y por lo tanto dicen que “salen chispas”. De la procuradora dicen también que pronto podría retirarse de la función pública, donde ya hizo todo su “guardadito”, y de la poderosa Oficial Mayor, insisten en que podría ser candidato al Senado de la República. Doña Perla y doña Loreto reunidas PD3.- El dirigente de la CNC nos sorprendió, y también a los televidentes cuando sin pensarlo mucho afirmó que el presidente municipal de Tijuana “es un patán”. Obviamente se le preguntó por qué decía eso, y narró que este día que llegaron para manifestarse ante representantes de organizaciones de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente, en Tijuana, el alcalde les hizo una seña con el puño cerrado, y manoteó como exigiendo que se fueran, porque no era lugar para protestar, cuando los vio llegar con sus pancartas. PD4- Bueno… Sabíamos que era patas, pero ¿patán? PD5.- Aproveché para preguntarle a Rigoberto Campos si ante toda la proyección obtenida en los últimos meses, podríamos verlo como candidato a una próxima posición electoral, ya sea a través de su partido, el PRI o como candidato independiente y su respuesta fue que “tal vez sí… tal vez no”. No así de manera textual, pero señaló que estaría analizándolo porque si lo acepta podría esto “contaminar” la lucha que han venido realizando hasta el momento en defensa del agua como un derecho universal, y si no lo hace, tal vez estaría perdiendo la oportunidad de resolver los problemas de la ciudadanía, desde una posición que le permitiera esto. PD6.- ¿Por el PRI, por otro partido o independiente? Pues la siguiente pregunta y sólo sonrío, ya que dijo que esto se lo han comentado mucho.