Y el silencio gubernamental...

*.- El reportero del barrio en el “Backstage”

*.- Ahora sí hay posdatas sabrosas DORA ELENA CORTÉS TIJUANA BC 1 DE MAYO DE 2017 (AFN).- El diputado local priísta Bernardo Padilla Muñoz hizo ayer un señalamiento muy serio al responsabilizar a las autoridades estatales de cualquier cosa que pudiera pasarles a él o a su familia, a raíz de un allanamiento que sufrió de su morada el domingo anterior, y como siempre ocurre en estos hechos, no hubo respuesta oficial por parte de los señalados, ni tampoco ningún comunicado sobre el delito que se perpetró el fin de semana, y otros que habrían involucrado a los también legisladores del tricolor Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Benjamín Gómez. Según lo que platicamos ayer con base a lo denunciado por el ex Secretario General de Gobierno de Tijuana, el domingo 28 de mayo último un grupo de entre 8 y 10 individuos llegó a su domicilio, y al percatarse de que la familia no se encontraba los delincuentes -porque eso son al ingresar a un domicilio ajeno- se estuvieron paseando durante varios minutos por el interior, sin llevarse nada valioso, que cualquier ladrón hubiese tomado al tenerlo a la mano. Sólo cargaron con algunas cosas como para dejar el mensaje de que allí estuvieron, además de las imágenes de vídeo captadas por las cámaras de seguridad de la zona. También por la tarde de ese domingo, otros individuos, o tal vez los mismos, pretendieron ingresar de igual forma a la casa del diputado Corona Bolaños Cacho, pero allí algo los detuvo. Tal vez la fuerte seguridad que existe en la zona, por la cercanía de esa residencia con la del gobernador de la entidad. Sin embargo, pese a que ayer se hizo público este tema, no se dio ninguna reacción del gobierno del Estado, al margen de que el diputado reconoció que la Procuraduría inició la investigación al respecto y los elementos periciales revisaron el interior para tratar de encontrar algunos otros indicios. Pero por parte del gobernador Francisco Vega de Lamadrid no se dio ningún pronunciamiento, cuando el tema que se señala es grave. La autoridad a la que se le responsabiliza por cualquier cosa que pudiese ocurrir, no puede adoptar la misma actitud de desprecio o de burla que algunos ciudadanos han tomado, porque aquí no se trata de si “se lo merecen” como dicen algunos o si les “caen gordos” como afirman otros, sino de ataques en contra de representantes de uno de los tres Poderes constitucionalmente reconocidos, como es el legislativo. Si se trató solamente de sorprendentes coincidencias, es preocupante porque entonces la inseguridad que prevalece en la frontera es mucho más grave de lo que aceptan las autoridades, porque las leyes de las probabilidades indican que sería sumamente difícil que se diera un hecho delictivo el mismo día, casi a la misma hora, en contra de dos diputados del mismo partido, y esto sin contar con otra acción intimidatoria que dicen que también sufrió el diputado del mismo partido tricolor Benjamín Gómez, quien representa a Tecate. Y si no es una coincidencia, entonces tendremos que preocuparnos mucho más porque esto hablaría de que el nivel de intolerancia que hemos registrado tanto en el Estado como en el municipio, estaría llegando a extremos sumamente peligrosos, si es que realmente se tiene que recurrir a delincuentes para callar voces de opositores. Desafortunadamente esas actitudes dictatoriales de autoridades que vemos tratando de tomar determinaciones sin sumar a las otras fuerzas políticas en el Estado y en la ciudad, ni de sacar medidas a favor de la sociedad mediante consenso, están provocando un ambiente de hostilidad y violencia no sólo política, sino también contra todos aquellos que no piensan igual ni les aplauden sus acciones. Ese domingo se contabilizará una semana de que ocurrieron estos hechos, sin que por lo visto se vean avances. Por su parte, según pudimos enterarnos, los diputados priístas se reunieron este día para analizar lo sucedido y determinar las acciones a seguir.



*.- El reportero del barrio en el “Backstage” Con permiso de aquellos a quienes molestó nuestra reseña de lo ocurrido en la cena de gala del DIF para reunir recursos para la construcción de las Estancias Familiares para servicio del CRIT, vamos de nueva cuenta con el tema porque nos quedaron algunos comentarios pendientes. Y entre paréntesis, no entiendo qué es lo que les molesta, si a la gente le gusta saber lo que están haciendo sus autoridades, y más cuando lo hacen a nombre de la comunidad, involucrando a gobernantes y acciones de gobierno. Además deben entender que en estos momentos, como siempre lo han deseado, ellos son ahorita los “bellos y famosos” y eso nos atrae a quienes somos del populacho. Digo esto porque no faltó quien se molestara y reclamara por el “enorme error” que cometimos al decir que el presidente municipal estaba en la mesa principal con el gobernador, como diciendo “para que sepan”, al tiempo que los imaginamos pateando el suelo con uno de sus pies. Pero, peccata minuta. De hecho, fue poco lo que nos faltó pero son detallitos de esos que el reportero del barrio observó desde el backstage, o para que no se escucha chocante “tras vestidores”… En español, aunque estemos en frontera. Y ya para que queden contentos habrá que señalar que nuestro reportero nos confirmó, que efectivamente el presidente municipal no estaba en la mesa principal; es más, todos se saludaron pero no estuvieron revueltos: ahora el ingeniero Jorge Hank no compartió mesa con Kiko Vega y Rodolfo Landeros, también estuvo en otro espacio. El secretario de Desarrollo Económico que asistió, fue el del municipio, David Moreno y no el del Estado Carlo Bonfante. Ya se me hacía extraño, porque siempre anda de viaje. Sin embargo quedó confirmado que aquella amistad que en su momento revelamos que existía entre el gobernador de la entidad y el exalcalde casinero no solamente se confirmó -sin lugar a dudas- durante todos estos meses, sino que también ha quedado claro que Hank Rhon, prácticamente se ha convertido en el padrino de los proyectos encabezados por la primera dama. El “Chovi” Rodolfo Landeros, le agradeció públicamente, y como dijimos anunció que el Teletón se transforma en binacional; ya no se celebrará en diciembre sino en octubre, y ahora será Tijuana la sede, o más propiamente las instalaciones de “Caliente”. La foto para las redes Por otra parte, para continuar con esta historia, lo que sí, tuve que hacer ayer, fue darle un calmante a nuestro reportero del barrio, ya que no lograba hacerlo parar de reír, y solamente repetía la palabra “edecanes”. Así es, le dije… Es lógico que tuvieran edecanes en ese evento, ya que alguien tendría que atender a los asistentes que pagaron $5000 pesos por persona para tener acceso. Pues cuando le pasó el “ataque”, el del barrio primero nos dijo que el salón donde cantó Nicho Hinojosa, estaba decorado con gran lujo y que hasta “alfombra roja” desplegaron. También llamó su atención -y aquí volvió a tirarse de la risa- ver a los “hombres de negro”, muy formalitos, y muy seriecitos, en la puerta de la entrada. No se trataba -dijo- para nada, de los meseros contratados para la gala, sino de otros hombres que le parecieron familiares pero que portaban una corbata de un color amarillo “friégame la pupila”, según dicen los jóvenes. Le respondí: creo que puede ser porque es uno de los colores institucionales del Teletón. Pero ¿qué te causó tanta hilaridad? Pues, que cuando se acercó, reconoció -según dijo- a tres de estos: Luis Bustamante, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado; David Busani, director de Relaciones Públicas y Enrique “el Kiki” Méndez, subsecretario del gobierno del Estado en Tijuana. Dice el del barrio que con una sonrisa cordial, en posición de firmes, recibían en la entrada a los invitados y se “turnaban” el trabajo con las verdaderas edecanes, de acompañar a algunos de éstos, claro está que a los más importantes, a sus mesas. El Dream Team y el subdirector de Adquisiciones El reportero del barrio señaló que los tres comentaban que lo estaban haciendo con mucho gusto, deseoso de apoyar el proyecto, lo cual sí podemos creer, y no lo último que nos dijo el del barrio, que ya los veía sacando una rosa roja para entregarlas a su llegada a las damas. Las fotos no mienten, dijo, y se volvió a carcajear… hasta ahorita no termina. PD.- El diputado local Bernardo Padilla Muñoz agradeció muy conmovido la llamada que el presidente municipal de la ciudad le hizo para preguntarle sobre el ataque perpetrado en su contra; es un buen gesto, pero mejor sería que garanticen seguridad a los ciudadanos. PD1.- Aquí una prueba más de que las autoridades suponen que son absolutas y que no hay nadie por encima de ellos, ni tampoco que estén gobernando junto con ellos. Ya habíamos comentado esta modalidad de comunicados oficiales para ponderar la figura del presidente municipal: Hará alcaldía Plan Estratégico para Centro Gastronómico de Otay… no el ayuntamiento ni el gobierno municipal. PD2.- Sin embargo hay quienes dicen que el alcalde está empezando a buscar un acercamiento con las fuerzas opositoras dentro de su Cabildo, preocupado -aseguran- por el desgaste que están teniendo por los cada día más fuertes enfrentamientos entre sus integrantes, y por ejemplo el más cercano cuando la síndico Ana Marcela Guzmán Valverde perdió los estribos al ser cuestionada por la Regidora Mónica Vega del porqué no había actuado en algunos casos oportunamente denunciados. PD3.- Aseguran que el canal para convocar a los opositores es el también regidor panista Arnulfo Guerrero, y no el Secretario General del ayuntamiento Raúl Felipe Luévano Ruiz, del que dicen que no le transmite los mensajes y preocupaciones de la oposición, y que esto ha irritado al presidente municipal. PD4.- También puede ser que ambos funcionarios (alcalde y secretario general) estén jugando al papel de “policía bueno y policía malo” debido a que el presidente municipal es muy buen actor; ya les contaré una anécdota, pero me la recuerdan… La anécdota, no la frase célebre del alcalde. PD5.- Tal y como lo anunciaron, los integrantes de la delegación de la Comunidad Económica Europea, se reunieron -entre otros- con el presidente municipal de Tijuana, y muy probablemente también despejaron todas sus dudas, ya que según el comunicado oficial, el alcalde les dijo que: en Tijuana estamos empeñados en el bien hacer, bien tener, bien decir y bien ser”. ¡Guuuuauuuuu! PD6.- ¡Otra vez Magaña! El conocido panista Ricardo Magaña Mosqueda, reconocido además por ser un fuerte operador político dentro de su partido, lanza de nueva cuenta el anzuelo y alborota a la gallera anunciando que: “ahora me toca a mí recorrer todo el Estado en busca de una oportunidad en el 2018. Espérame… No te comprometas”. Ya quiso ser diputado federal y lo “batearon” y todo parece indicar que va por la revancha. PD7.- Otro panista que parece que dará de qué hablar muy pronto es Javier Castañeda Pomposo, quien quiso obtener la candidatura de su partido a la alcaldía de Tijuana y no lo logró. Ahora hay quienes dicen que resurgirá con sorpresas. ¿Qué será… Que será… Lo que tiene… Que será… Que será… Que caray? PD8.- ¿Sabían que tenemos un Secretario General de gobierno que es artista? Francisco Rueda Gómez publicó en su muro la imagen de una pintura que realizó y que llamó “Polvo”, que es un óleo sobre tela. ¡Ah! Y ¿sabían también que quiere ser Senador?