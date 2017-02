En seis días fideicomiso del SITT

AFN POLÍTICO *.- Se reducirá Kiko el sueldo en 50%

*.- Le sacan a Parra el triunfo de la bolsa Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJJUANA BC 2 DE FEBRERO DE 2017 (AFN).- La firma del fideicomiso para que funcione el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) que tanto dolor de cabeza está dando a quienes participarán en este ambicioso como polémico proyecto, deberá quedar a más tardar en seis días, según lo que reveló a Agencia Fronteriza de Noticias el Secretario General de gobierno Raúl Felipe Luévano Ruiz. Y es que la tardanza que se ha dado en este sentido está punto de llevar al colapso a los transportistas que invirtieron en la llamada “Empresa de Empresas”, ya que adquirieron modernos camiones y durante el primer mes estuvieron ofreciendo servicio gratuito, pero según lo que han dicho, para estas fechas ya no cuentan con liquidez para pagar salarios ni para comprar diésel. Si se prolonga más esta agonía, advierten que tendrán que regresar las unidades, con el consiguiente daño que sufrieron en su economía, y con el daño mayor para la población. Sin embargo también es justificable que la autoridad municipal no haya firmado hasta el momento el referido fideicomiso, ya que como señaló el propio Luévano Ruiz, se encontraron con que la autoridad municipal tiene obligaciones para con la financiera, y funciona como aval de este proyecto, mientras que por otra parte no cuenta con facultades para intervenir dentro del mismo. La falta de información sobre la forma en que opera este sistema, y que se derivó de la negativa del anterior director Luis Alonso López de responder a las preguntas sobre todos y cada uno de los detalles del SITT, fue lo que provocó en gran medida que todo el proyecto se retrasara, hasta ponerlo casi al punto del colapso. Por otra parte se encontró también que un fuerte porcentaje de los ingresos del nuevo Sistema de Transporte se irán a la compañía Mifel, que es la que presta los recursos, pero que también maneja el fideicomiso, por lo que la autoridad municipal está buscando la forma de reducir ese monto o que los transportistas le paguen un porcentaje al ayuntamiento para la operación del propio SITT. Pero al margen de todo esto el Secretario General de gobierno refirió que ya se está llegando a un punto de acuerdo y que si las cosas continúan así en por lo menos seis días podrían estar firmando dicho fideicomiso, ya que hay instrucciones del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro de poner a funcionar este nuevo programa de transporte, que al margen de algunos aspectos y gastos que les parecieron excesivos, podría ser una buena opción para la movilización de los tijuanenses. *.- Se reducirá Kiko el sueldo en 50% Aparentemente presionado por los manifestantes, con los que se reunió el pasado miércoles en Mexicali, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ofreció reducir hasta en un 50% su salario que hasta la fecha es de casi $110,000 pesos, aunque no ofreció lo mismo en el caso de sus colaboradores, que ha sido la petición original de quienes “tomaron” los edificios públicos en la capital del Estado. El gobernador apenas hace unas semanas anunció una reducción de un 10% en los sueldos de sus colaboradores, de los secretarios y de él mismo, pero ahora no se comprometió, y se sabe que esta decisión que adoptó ante los quejosos, no fue, ni tantito, del agrado de quienes le acompañan en la administración estatal, ya que no están de acuerdo en hacer un sacrificio de esa magnitud. Sin embargo ésta será una prueba “de fuego” para los colaboradores del Ejecutivo del Estado, ya que ahora sí demostrarían que están con Kiko Vega porque creen en él, porque les parece buen gobernador, y no por la “chamba” que les garantizaba su cercanía. Por otra parte, mal se verían si dejaran solo al gobernante en esta decisión, ya que tras comprometida su palabra, no podrá dar marcha atrás, aunque diga que su “carro sí tiene reversa”, y tampoco “sería de Dios” que ganaran los empleados más que el patrón. Por otra parte, como que no fue la mejor respuesta, el decir a los manifestantes que no retiraría la denuncia penal “a menos de que pagaran los daños ocasionados a la unidad oficial y ofrecieran disculpas a sus escoltas agredidos”, ya que aunque fue un acto reprobable el que cometieron algunos individuos, se supone que estaban negociando para tratar de limar asperezas. En ocasiones hemos visto cómo gobiernos, en aras de la “reconciliación” perdonan verdaderos delitos, en tanto que los cometidos aquí fueron más que nada, materiales. Mejor hubiera dicho que revisaría el asunto. Como era de esperarse, durante la prolongada discusión al gobernador le demandaron su renuncia, y obviamente aquí sí tuvo una salida legal, ya que él no puede voluntariamente dimitir de su cargo al que llegó por decisión popular, sino que tiene que ser removido como base en un procedimiento que debe llevar a cabo el Congreso del Estado, por lo que les sugirió que en todo caso lo soliciten ante el poder legislativo. Por cierto, el gobernador Kiko Vega informó en sus redes acerca de esa reunión sostenida con representantes de los manifestantes, sin embargo no dio conocer estas peticiones ni las respuestas que ofreció. No obstante eso dijo que acordaron establecer mesas de trabajo específicas para el análisis de “algunos de sus puntos” que no se resolvieron en esta reunión.



*.- Le sacan a Parra el triunfo de la bolsa Con mariachi y un júbilo desbordado los burócratas de Tijuana celebraron esta noche el triunfo del representante de la “planilla blanca” Arturo Gutiérrez Vázquez, pero sobre todo porque lograron “sacarle el triunfo de la bolsa” a José Luis Parra, quien era impulsado por el actual Secretario General Manuel Oceguera. Y es que ese triunfo no fue nada fácil, ya que tuvieron que enfrentarse a todas las triquiñuelas y hasta “campaña sucia” que hicieron sus dirigentes, que incluyeron mensajes falsos en torno al ahora vencedor, así como maniobras para impedir que los candidatos más fuertes como Juan José Juárez Andrade pudieran participar. Algo similar a lo que hizo Victoria Bentley en Mexicali. Ese fue el mayor error de los dirigentes del sindicato, ya que sólo provocaron que tanto Juárez Andrade como Adalberto Ortega de la planilla rojinegra decidieran unirse a Gutiérrez Vázquez y su planilla blanca, con lo que la hicieron “invencible”. En la reunión que sostuvieron anoche para hablar con sus respectivos seguidores acerca de esto, pronosticaron que lograrían el triunfo y que con esto “rescatarían” a su sindicato de la profunda corrupción en que se encuentra inmerso. En el caso de Victoria Bentley, aprovechando que la mencionamos, fue muy significativo que una gran cantidad de burócratas en Mexicali le manifestaran su repudio con una fuerte y sonora manifestación que le hicieron a las puertas del edificio de su sindicato. Definitivamente Bentley pasó a las filas de los políticos cuyo futuro está prácticamente acabado por haberle dado la espalda a la población. PD.- Según dijo el secretario de gobierno del ayuntamiento de Tijuana Raúl Felipe Luévano Ruiz, las clausuras en las tiendas Oxxo no tienen un término definido y se estarán abriendo según se vayan regularizando. Aquellas que no cumplan con los requisitos para poder vender alcohol no recibirán la licencia correspondiente. Y aseguró que todavía hay otras 10 que faltaron por clausurar. PD1.- Esperemos que se tarden en colocar las nuevas puertas en el Palacio Municipal, ya que de ayer a hoy el alcalde le redujo el costo de 500,000 a $200,000 pesos, así es que entre más tarde, más baratas nos costarán. PD2.- “Ayer yo hablé con un dineralón, no me medí”. ¿Dineralón? ¿Qué dijo? ¿Y cómo se habla con un dineralón? PD3.- Si el gobernador se reduce su sueldo en un 50% como lo dijo, ganaría un aplauso, por lo menos mío (jeje) además de que sería muy buena medida para ver si quienes aspiran, y han aspirado a ocupar ese cargo, siguen deseándolo con un pago de apenas $55,000 pesos mensuales. Claro que siempre hay la posibilidad de que el que llegue se aumente el sueldo bajo el argumento de que “se pretende evitar la corrupción pagando al mandatario un salario que no le lleve a robar” ni aunque sea…poquito. PD4.- Que no olvide Kiko Vega que si le llegan a formar una instrucción en el Congreso, prácticamente su suerte estaría en manos del priísta Bernardo Padilla Muñoz, quien es el presidente de la Comisión a la que correspondería recibir ese recurso. PD5.- Ojalá que a Arturo Gutiérrez Vázquez no le pase como a Manuel Oceguera, que llegó con fuerte respaldo, porque a su vez desbancó al candidato oficial, y al tiempo su prestigio cayó a lo más hondo. PD6.- También esperemos que Gutiérrez Vázquez tenga mayor conciencia social y que entienda que este sindicato definitivamente debe cambiar su forma de actuar y solidarizarse más con la población, que ya ha reclamado airadamente a los políticos, a los partidos, a los gobernantes, y no tarda en voltear hacia la burocracia.