Van contra nueve en el ayuntamiento

Dora Elena Cortés

TIJUANA BC 2 DE ENERO DE 2017 (AFN).- Aunque no se descartan “sorpresas de última hora”, el ayuntamiento de la ciudad procederá, según señala el reportero del barrio, en contra de por lo menos nueve de los anteriores funcionarios municipales, y lo hará antes de que se cumplan los 45 días que la ley establece para denunciar presumibles irregularidades. Según lo que el del barrio ha podido saber se están integrando procesos en contra de ex funcionarios que podrían llegar a nivel de directores, entre otros -tal vez- el extesorero, a quienes responsabilizan de la situación económica que vive el gobierno municipal, y que insisten en calificar de muy grave. Incluso, por ahí el del barrio escuchó que podría haber hasta una denuncia en contra del expresidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, y otros altos funcionarios y representantes populares de la pasada administración, aunque esto no ha podido ser confirmado para saber qué tanta veracidad tiene. No obstante esto el run-run anda fuerte. De hecho hoy volvió a abordar el tema en lo tesorero municipal Ricardo Chavarría Morales, quien dijo a reporteros que el adeudo que registran -para casi un centenar de proveedores no cubiertos por el ayuntamiento anterior- “se disparó prácticamente al doble” alcanzando una cifra de 600 millones de pesos”. Aseguró que los proveedores se quedaron con facturas y que hubo dependencias que no alcanzaron a registrarlas, ya que les cerraron los sistemas a última hora. De quienes están exigiendo pago, señaló que destaca la recolectora GEN, a la que el gobierno local le debe 30 millones de pesos, que se arrastran desde febrero del año pasado; también dijo que están faltando por pagar el equivalente a cuatro catorcenas de salarios, a los que se aplicaron deducciones para cubrir las aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTECALI, pero “que se desviaron y no se entregaron a esta institución”. Esto último, comentó el tesorero, asciende a 28 millones de pesos que advierten que de manera indebida se destinaron para un fin distinto.



Interesante que el nuevo secretario de Seguridad Pública de la ciudad Marco Antonio Sotomayor no está enterado de lo que ocurre dentro de la dependencia que maneja, ya que en nuestra última columna hicimos ver que el ex secretario Alejandro Lares Valladares presentó una licencia indefinida de separación de su cargo horas antes de la última sesión de Cabildo, y que inclusive entregó su arma, por motivos que no trascendieron, pero este día Sotomayor aseguró que el mencionado seguía activo como agente en el departamento de enlace internacional en la dependencia, no obstante que aceptó que Lares sí solicitó licencia, aunque refirió que “no ha sido resuelta” “Cuando tomamos la oficina él estaba incorporado en la coordinación de Enlace Internacional como un elemento más; no tengo información de que no haya estado en actividades oficiales”, señaló textual el Secretario a los reporteros que lo cuestionaron. También dijo que actualmente Lares depende de Carlos Betancourt, titular de la Unidad de Enlace Internacional “y que forma parte de esa oficina “como un elemento más”. Y para que no hubiese duda el secretario todavía asentó que: “por ahí tiene una solicitud de una licencia que está siendo analizada, nada más, pero él sigue en funciones, sigue desempeñándose, no ha dejado su cargo como agente de la Policía Municipal”. Después de esto, más confundido que nunca, y ahora sin saber siquiera si estaba viviendo en 2017 o seguíamos en 2016, el reportero del barrio le preguntó en forma directa a Lares Valladares sobre esta situación, y el ex funcionario confirmó que sí presentó dicha licencia, y que por lo tanto está en estos momentos fuera de la corporación, debido a proyectos personales.



Aunque sabemos que la fotografía fue tomada en el marco de la misa con la que se celebró el “Día del Policía”, no deja de resultar interesante ver postrados de rodillas, pidiendo a un Ser superior que les ayude a enfrentar con éxito su encomienda, al presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro; al Secretario General de Gobierno Raúl Felipe Luévano Ruiz; al secretario de Seguridad Pública Marco Antonio Sotomayor Amezcua y al director de Policía y Tránsito Municipal Luis Felipe Chan Baltazar. Y es que no es cualquier cosa el tener que enfrentar la inseguridad que está desatada en esta frontera; el hacer frente a los compromisos financieros que tiene el ayuntamiento; resolver el problema del transporte, los graves embotellamientos que se parecen, y ahora, arreglar las calles destrozadas como consecuencia de las fuertes lluvias que le ha tocado vivir en estos primeros días de gestión, a esta nueva administración. De igual forma no debe ser sencillo el obtener la confianza de la población, para que les pague, entre otras cosas el predial, que si no lo logra en estos primeros meses, pese a los ofrecimientos de descuentos, se verá en un atolladero financiero todavía mayor. Igual, no puede ser fácil darle la cara a la población, cuando se le dijo que no habría aumentos en los impuestos y los derechos que cobra el ayuntamiento, cuando la realidad esto sí ocurrirá en algunos casos, ya que al “desindexar” los pagos que se deben hacer, sobre todo en las multas que están ligados al “salario mínimo”, los incrementos entrarán en automático. “Los términos desindexar y desindexación –nos dice el Fondo BBVA de la agencia EFE- son adecuados para aludir, en el ámbito de la economía, al hecho de ‘desvincular una variable del índice de actualización al que hasta entonces estaba ligado’. Aunque estos términos no aparecen recogidos en los principales diccionarios, sí lo están las palabras indexar e indexación. Y hasta ahora esas multas habían estado “vinculadas” a los salarios mínimos, y por un acuerdo reciente del Cabildo de la ciudad, ahora serán vinculadas a las famosas UMAs, que corresponden a la Unidad de Medida y Actualización, que sustituye al salario mínimo como escala para el pago de multas y otras obligaciones en México, y que entró en vigor en enero del año pasado. O sea que ahora ya no le podrán tasar una multa en 1000 o 5000 salarios mínimos, sino que será través de una UMA el monto de sus pagos, sin embargo como estas nuevas medidas ya llevan la inflación correspondiente, el pago incrementa de manera natural según le explicaron el fin de semana anterior al reportero del barrio. Así que ahora entendemos el por qué nuestros principales funcionarios estaban rogando a Dios por una ayuda celestial, que mucha falta les hace, y si la logran seguramente sería más contundente que la que pudieran obtener de sus correligionarios. Lo que no entendemos, es el que nuestras autoridades se arrodillen públicamente, no obstante que soy católica, y lo reconozco, cuando la Constitución mexicana no lo permite, sobre todo porque el alcalde, el gobernador y el presidente la República gobiernan para mexicanos de todas las denominaciones., Lo mismo que los representantes populares.



PD.- Y ahora a esperar la “lluvia” de críticas por abonarle a la “separación Iglesia-Estado”.



PD1.- Según la “renuncia” presentada por el subdirector de imagen del gobierno del Estado Jorge Alberto Cornejo Manzo, este lunes entraría en vigor esa dimisión. Y aunque tanto él como sus seguidores, insisten en que se presentó por “voluntad propia” bajo el argumento de que “era lo más conveniente en este momento para el Gobierno del Estado”, el hecho es que si esto fuera así, entonces estaría demostrando el por qué las cosas no funcionaban en esa oficina, ya que tardaban en darse cuenta sobre “el momento” de reaccionar ante una crisis. Aquí le fueron precisos casi dos meses.



PD2.- No han faltado quienes duden de la buena voluntad de las autoridades estatales al retirar a Jorge Cornejo de la incómoda posición, asegurando que nombrarán a un elemento “a modo” para que este personaje lo pudiera seguir manejando, aunque hay otros que aseguran que la medida fue en serio, ya que finalmente entendieron que resultó nocivo para la administración.



PD3.- Y no se trata de hacer “leña del árbol caído”, sino tan sólo una reflexión: Cornejo ha salido muy mal de las posiciones que ha manejado, y las personas para las que ha trabajado han caído “en desgracia”. En el caso de Jorge Morales, ya supimos que fue detenido y ahora sigue un proceso en libertad por supuesta corrupción; Salvador Morales Riubí, quien mucho tiempo confió en él, ahora se encuentra alejado del equipo del gobernador, y Roberto Karlo López Páez se “tambalea” en su posición. Como diría algún panista: ojalá que entienda la lección y de manera humilde analice que no se puede ir por la vida atropellando a sus semejantes.



PD4.- Los que han sido mencionados: Gabriela Morgado, Raúl Ruíz, Mario Palacios, Raúl Reynoso. También hay otros comunicadores en las filas del PAN: Hugo Acosta, Atahualpa Garibay, Gabriela Martínez, José Manuel Yépiz, Manuel Villegas, entre los que recuerdo. Lamentablemente la primera se relacionó mucho con Mary Carmen Viera, durante la administración de Jorge Ramos, y ahí habría un nexo con Cornejo.



PD5.- Ante lo difícil que es hoy en día responder de manera contundente y sobre todo convincente, con palabras, la síndico municipal Ana Marcela Guzmán Valverde prefiere hacerlo con gestos y caras, por lo que aquí le presentamos algunas de esta expresiva funcionaria.



PD6.- En Tijuana, no han faltado empresarios, como los de este restaurante, que aprovecharon la fama por los 15 años de Rubí, para utilizarlos en sus carteleras: ¡Están todos invitados!



PD7.- La familia Acevedo Machado ofrecerá este martes 3 de enero a la una de la tarde en el templo del Espíritu Santo del fraccionamiento Chapultepec, una misa en recuerdo del empresario e historiador Conrado Acevedo Cárdenas, según dio a conocer José Gabriel Rivera Delgado, director del Archivo Histórico de Tijuana, quien además señaló que por sugerencia de la misma familia se pide a los asistentes que si desean enviar un arreglo floral, mejor lo entreguen en un donativo para el Patronato Ciudadano del mencionado archivo, con el propósito de continuar los proyectos de difusión cultural e histórico que tanto deseaba el reconocido emprendedor, y que con su muerte quedaron truncos.