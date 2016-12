Las "renuncias" de fin de año

AFN POLÍTICO *.- Y se señalan otros movimientos

*.- También de Lares hay noticias

*.- Regidora niega propiedad de bar



DORA ELENA CORTÉS

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Ahora sí que el fin de año nos llegó con algunas sorpresas por los movimientos que se dieron en estas últimas horas, tanto en el gobierno estatal, como en el municipal. De hecho, la “renuncia” de Jorge Alberto Cornejo Manzo, a la subdirección de Imagen, Producción y Publicidad del gobierno del Estado, no nos significó ninguna sorpresa, porque ya la esperábamos, sin embargo pensamos que ésta se haría pública para los primeros días del año venidero. Pero lo que sí llamó nuestra atención, es una “licencia” de separación de cargo y un próximo probable “enroque” que nos fueron comentados durante el transcurso del día, y aunque previsibles y entendibles, no dejan de ser noticia. Pero de éstas, ya hablaremos más adelante. Primero vamos con la “renuncia” de Cornejo, que tardó casi dos meses en ocurrir, debido a las resistencias internas que se dieron, y que sin querer, o por una visión torpe, llevaron al gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid a un fuerte desgaste, que le dañó todavía más, su ya maltrecha imagen. No sabemos si por defender a Jorge Cornejo o porque realmente creían lo que le decían al oído de Kiko Vega, sin embargo los “consejos” para que el gobernador no removiera a su desprestigiado colaborador, los fundaban en argumentos tan disparatados y absurdos como que “los periodistas manejarán la agenda del gobierno” o “al rato van a pedir la cabeza de otros funcionarios”, sin recordar que esa no es nuestra función, y que si en este caso señalamos a un funcionario, fue porque era con el que institucionalmente tendríamos que tratar, y el que se encargó de alejar al gobernador para que no diera entrevistas a quienes le parecíamos “incómodos” al propio Cornejo. El hecho, es que el ahora ex subdirector de imagen del gobierno estatal, no renunció por voluntad propia, por más que haya puesto esta palabra en mayúsculas dentro de su mensaje de despedida sino que lo “invitaron” a hacerlo, después de que llegaron a la conclusión de que no les era útil en la función que le encomendaron, porque en lugar de convencer con pruebas y fundamento a los periodistas sobre las probables buenas intenciones de este gobierno y su “cabeza”, al contrario se enfrentó con todos y con su actitud permitió comprobar que muchas cosas se estaban haciendo mal, y querían ocultarse. Después de la denuncia inicial que AFN hizo el 2 de noviembre de este año sobre esta actitud de Cornejo, fundamentada en una revelación publicada por el periodista Jorge Fragoso de Mexicali, algunos comunicadores cercanos al colaborador de Kiko empezaron a circular la versión de que se trataba de un “problema personal”, en tanto que otros propagaban la versión de que “todo era cuestión de dinero”. Sin embargo otros medios hicieron suya dicha denuncia, y ustedes ya saben la historia: se publicaron dos cartas a las autoridades y a la opinión pública, y se celebró una reunión con docenas de periodistas, en la que menudearon todo tipo de versiones y situaciones vividas por represión, chantaje, o ataques a la vida personal, que partieron de este funcionario. Pese a los esfuerzos oficiales, del propio Cornejo y sus defensores- tanto dentro como fuera del gobierno del Estado- el número de periodistas que acusaban siempre fue en crecimiento, y ya no era posible sostener la versión de que solamente era “un pleito personal”. De igual forma se involucraron los derechos humanos, tanto de sus representantes en Baja California como a nivel nacional; periodistas del centro de la República y de organismos internacionales; políticos, empresarios, y representantes de sectores que no dejaban lugar a dudas al hecho de que tenían que revisarse las graves acusaciones que como periodistas hicimos. Sin embargo, según se enteró nuestro reportero del barrio, después de la reunión pública de más de 60 periodistas en un restaurante de esta ciudad, el gobernador Vega de Lamadrid giró la instrucción fulminante al Secretario General de gobierno, Francisco Rueda Gómez de que revisara el caso y lo resolviera “de una vez por todas”. El secretario tuvo reuniones con periodistas y tomó versiones, opiniones y puntos de vista para entender mejor lo que sucedía, según el del barrio, y ya con un criterio muy claro, dice el del barrio que se encerró con el Ejecutivo del Estado y le transmitió el sentir de los comunicadores. Dice también nuestro colaborador que ante la opinión expresada por Rueda Gómez, salieron al “quite” la oficial mayor Loreto Quintero Quintero -que ha sido evidente que no simpatiza con Cornejo- y el director de comunicación social Roberto Karlo López Páez. Loreto, pese a su animadversión hacia el ex comunicador, pugnó porque no se le retirara de esa posición, lo mismo que hizo López Páez. ¡Ah! También le mostró apoyo José Antonio Araiza Regalado, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y consejero nacional del PAN. Sin embargo la “suerte” ya estaba echada, y se le pidió a Cornejo Manzo que presentara su renuncia; se le fijó como límite el fin de este año. En AFN, fuimos informados desde el pasado día 20 de que el polémico ex funcionario ya estaba por renunciar y que desocupaba su oficina; el 23, para ser más exactos, una fuente nos hizo saber que esa dimisión ya se había presentado, sin embargo ante la resistencia de las fuentes oficiales por aceptar esto, optamos por manejarlo como un trascendido, porque no fuera el caso de que al asegurarlo se arrepintieran. Esta mañana, apenas pasados tres minutos de que Cornejo subió a su cuenta de Facebook el anuncio de que presentó esa renuncia, personas que tuvieron acceso a éste, nos informaron de la publicación, e inclusive nos enviaron una copia de la misma; a pesar de tener la seguridad de que ya era la definitiva, buscamos la respuesta oficial del director de comunicación social Roberto Karlo, quien a los minutos nos confirmó señalando que: “sí es verdad”, por lo que ya dimos a conocer esta noticia en esta página de AFN. *.- Y se señalan otros movimientos Ahora, aseguran que Cornejo volverá a una oficina privada en la que era apoyado por un funcionario del gobierno del Estado, que lo rescató tras su salida, también por la “puerta trasera” del gobierno del Estado de Sonora, y que ahí seguirá, seguramente, en espera de que pueda “operar” dentro del siguiente proceso electoral, que es lo que hizo a su regreso a Baja California, y lo que continuó haciendo desde el gobierno de la entidad, y con recursos públicos oficiales, por lo que entre otras cosas hemos estado demandando una investigación del manejo de los recursos a su cargo. Por lo que nos refirieron, Jorge Cornejo no será el único que saldrá por esta situación, sino que también el del barrio nos comentó que en breve se daría además el cambio -todavía no confirmado con él- de Roberto Karlo, de la dirección de Comunicación Social, ya que se dijo que con este problema tan grave, el funcionario quedó muy desgastado. La opinión de varios connotados panistas cercanos al gobernador, es que López Páez no supo manejar este conflicto, y que el mismo le estalló en las manos, porque no obstante saber a ciencia cierta lo que aquí sucedía, no solamente no lo frenó, sino que se dedicó a buscar apoyos con medios y algunos reporteros para que se sumaran a la defensa de Jorge Cornejo. En lugar de mediar y dar la garantía de que no había un respaldo gubernamental a este tipo de acciones irregulares, siempre defendió a su “subalterno” y trató de operar con algunos medios para que no apoyaron la causa, ya que dicen que él prefirió trasladarle todo el poder y los recursos al ahora despedido, por no estar de acuerdo en hacer las “campañas negras”. En el caso del actual director de Comunicación Social el del barrio asegura que no será despedido del gobierno del Estado, sino que será enviado a otra posición que sería la de secretario particular del gobernador Kiko Vega. Aquí falta ver si el del barrio trae bien aceitada su "bola mágica". *.- También de Lares hay noticias

Otra información que trajo este viernes el del barrio, es la de que el ex secretario de Seguridad Pública de la ciudad Alejandro Lares Valladares presentó ayer jueves su “licencia indefinida” de separación del cargo, ya que tras su retiro como titular del área en el gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, siguió trabajando dentro de la policía local y percibiendo el mismo sueldo. Según lo que le dijeron al reportero del barrio, es que el ex jefe policiaco entregó su licencia y su arma de cargo, poco antes de que se celebrara la sesión de Cabildo, en la que por cierto, finalmente entró el suplente de Luis Torres Rendón, como usted pudo enterarse ayer mismo. Pero volviendo a Lares, según la información, el ex funcionario decidió retirarse después de que se dio a conocer que el actual secretario de seguridad pública Marco Antonio Sotomayor iniciará “en serio” una “depuración” de agentes policiacos que consideran que no cumplen con el perfil demandado por esta administración, que advirtió que actuaría contra todo aquel al que se le comprueben actos de corrupción. Y como consecuencia de ésta, refieren que Lares, convencido de que la investigación iniciaría por él -por haber sido Secretario de Seguridad, y porque le han imputado el hecho de haber adquirido una residencia en “Puerta de Hierro” que el policía ha señalado que no es de él, sino que está pagando- decidió retirarse por “las buenas”. *.- Regidora niega propiedad de bar Y esta tarde recibimos una llamada de la Regidora -que llegó por el PAN- Ivette Casillas, demandando una aclaración a lo dicho por el reportero del barrio, tras asegurar que el bar “El As Negro” ubicado en la Zona Norte, no le pertenece, sino que es “de otras personas”. Hay que investigar, demandó. La Regidora se decía preocupada por lo dicho ayer en esta columna, en el sentido de que el antro donde ocurrió un hecho violento, en el que una persona fue atacada tiros, le habría sido heredado por su padre Juan Casillas, y criticó el hecho de que el del barrio publique sin conocerla, y sin verificar ante los datos. Aseguró que tan sólo tiene la joyería, que sí le fue heredada por su progenitor. Cuando le preguntamos si esa propiedad –la del bar- había sido de su padre, si se la heredó y si sabía quién o quiénes eran los dueños, negó todo esto, aunque luego señaló que su papá “murió intestado” y que promovieron un juicio testamentario en torno a todas sus propiedades, del cual, el albacea es uno de sus hermanos. Le preguntamos también si esta propiedad estaba dentro de ese caso, y reconoció que así era, aunque solamente se trataba del terreno. Pese a sus negativas, aceptó finalmente que su hermano, los representa a todos, incluida ella en el juicio en el que pretenden que las propiedades queden a nombre de esta familia y también reconoció que el lugar lo están rentando como herederos del propietario original. Insistimos en saber a quién le rentan este lugar y repitió en más de una ocasión que no lo sabía, y a la pregunta de que a quien le estaban entregando el producto de esas rentas respondió que “me imagino que al juzgado”. Le solicité, a nombre del reportero del barrio, que nos hiciera el favor de entregarnos el 3 de 3 que dijo haber presentado y nos remitió “a la página de Coparmex”, señalando que es la del año pasado; se negó a hacerlo ella misma, y entregar documentos que reflejaran sus propiedades, argumentando que “esas cosas no deberían interesarle a nadie”, no obstante que le dijimos que “lamentablemente, ahora sí, porque ya es una representante popular”. En cierto momento de la plática le volví a preguntar sobre quiénes manejan el bar y/o a quienes le rentan en lugar “porque sería importante que la gente lo supiera”, y volvió a rechazar tener conocimiento al respecto: ¿No les informa su hermano sobre esto? Pregunté. ¡No! Fue la respuesta. ¡Es de los Kim! Le aseguré. ¡Pues claro!, Respondió. ¿No me decías que no sabías? Le inquirí ¿Qué? Respondió sorprendida. Le ofrecimos comentar lo que nos dijo y le insistimos en la necesidad de que nos mostrara una declaración patrimonial, lo cual volvió a rechazar. Casillas negó además que el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro la haya invitado porque fue amigo de su papá, y cuando le señalamos que el mismo munícipe lo refirió en entrevista, aseguró que “fue su papá el amigo de mi papá, y no él”, y luego dijo que su declaración se tomó fuera de contexto, ya que lo que dijo fue: “yo la invité y fui muy amigo de su papá”, y “no dijo, yo la invité porque fui muy amigo de su papá”. ¡Ah, bueno! Le extendió una invitación al reportero del barrio para tomar un café y que la conociera, pero éste respondió lo de siempre: “no tomo café con nadie. PD.- La pregunta recurrente este día ha sido ¿continuará la violencia institucional tras la salida de Cornejo? Creemos y esperamos que no. Quisiéramos pensar que el remover finalmente a este elemento nocivo para la administración y para el medio, tiene la intención de mostrar que están dispuestos a respetar la libre expresión, como reiteradamente lo ha dicho el gobernador Francisco Vega, sin embargo sería muy sano, tal y como lo demandamos varios periodistas, que se investigue el uso y abuso que se hizo de los recursos públicos “etiquetados” para comunicación social. La petición fue clara en ese sentido. PD1.- Apenas se confirmó que era cierta la salida de Jorge Cornejo, de la subdirección imagen del gobierno del Estado, y empezaron a moverse algunos “tiradores” para esa posición, y no dudamos que otros se entusiasmen, si se confirma que también sale de la dirección Roberto Karlo López Páez. Ya algunos panistas están recibiendo “señales” y “guiños” de comunicadores interesados o de quienes no lo son y se sienten con posibilidades. PD2.- Y no pretendemos sugerir, ni proponer -mucho menos- a probables candidatos, porque no es nuestra función la de co-gobernar, ni tampoco ser juez y parte en este tipo de situaciones, ya que nunca fue el propósito de quienes nos involucramos en esta denuncia, el poner o quitar funcionarios de ningún gobierno. Lo que sí esperamos, por lo menos en mi caso, es que las autoridades no se equivoquen y que no sigan ubicando en ésta ni en otras posiciones a personas sin escrúpulos, poco éticas y nada profesionales, ni tampoco a amigos o compadres, que a la larga siempre les hacen daño. Ojalá encuentren un verdadero profesional que sepa realizar su trabajo. PD3.- Nos aseguran, que entre quienes “suenan” hay alguien que tenía una buena trayectoria y reputación, hasta que trabajó en conjunto con Mary Carmen Viera la esposa de Jorge Cornejo, ya que se involucró en la elaboración -junto con ésta- de aquellas injuriosas “tarjetas” de supuestos “antecedentes” de periodistas, con los que descalificaban ante el entonces alcalde Jorge Ramos Hernández, las publicaciones críticas que entonces se hacían. Para que vean que esto es de familia.



PD4.- Me llama la atención que la Regidora diga que su padre no le heredó propiedades, porque murió intestado, y por eso rechaza relación con la propiedad donde se asienta el bar “El As Negro”, pero al mismo tiempo afirma que le heredó la joyería, que es donde siempre ha trabajado, y que según esto también está dentro de los bienes “intestados”. PD5.- Quien sí está contento y “ni suda ni se acongoja”, es el exalcalde de Mexicali Francisco Pérez Tejada Padilla, quien a la espera del fin de este 2016, compartió una imagen que dice que le hicieron llegar y que al parecer le divierte aunque afirma que están “pesados”. De hecho pregunta a sus amigos: “según la escala de Panchito ¿cómo te sientes hoy?” PD6.- Que ¿Quiénes son los Kim?, Son familias muy viejas de Tijuana, le recordaron al del barrio, que tienen varias propiedades “en la zona” -como se conoce popularmente a la Zona Norte- y son descendientes de coreanos; siempre se han dedicado a rentar propiedades, ya que no las operan… nada más las rentan. Son familiares de Pedro Kim, quien fungió durante muchos años como cónsul de Corea y que ya falleció.