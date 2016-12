Son 200 millones de dólares

AFN POLÍTICO *.- Los antecedentes de Torres Santillán

*.- El As Negro, propiedad de otra regidora Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 30 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Según los últimos datos obtenidos por nuestros reporteros del barrio en torno al tema que involucra en San Diego al todavía regidor panista en el ayuntamiento de Tijuana, Luis Torres Santillán, podrían ser 200 millones de dólares los que presumiblemente “movieron” en bancos de aquella localidad, tanto el edil tijuanense como las señoras y los jóvenes que de alguna manera se enredaron en este tema, del que seguramente hubieran querido no haber escuchado nunca. Estos recursos, que algunas personas cercanas a los inodados refieren que provienen de fuentes lícitas, todavía no se sabe de dónde salieron ni por qué los trasladaban en forma “hormiga” hacia bancos de la vecina localidad, aunque lo único cierto es que aún no se libran de la sospecha de temas todavía más graves, que pudieran estar relacionados con delitos federales, ya que si bien es cierto que se dijo al principio que este “lavado de dinero” no está vinculado con el narcotráfico, el hecho es que nadie se explica todavía el por qué la Drug Enforcement Administration (DEA) está metida en este tema. Las autoridades estadounidenses, fieles a su costumbre han mantenido en reserva información sobre este tema y del resto de los involucrados, en tanto que los familiares de los detenidos, pese a que muy seguramente ya tienen mayor información a través de sus abogados, se han mostrado herméticos para no perjudicarlos todavía más. Hay quienes siguen asegurando que el tema no es tan grave y que nació de “ocurrencias entre señoras”, entre las que estarían la esposa de Jorge Escalante, ya en libertad bajo fianza, y otras damas, que encontraron muy “provechoso” y lucrativo el estar cruzando dinero hacia el vecino país, para ganar supuestamente con el tipo de cambio, por lo que habrían convidado y convencido a varios jóvenes amigos de sus hijos. Como ya les comentábamos, la mecánica consistía -según dicen- en que abrieran cuentas de banco en aquel condado y que depositaran lo que en “pequeñas cantidades” llevaban desde Tijuana, obteniendo como pago de esto un total de $300 dólares por transacción. Sin embargo, si este fue un negocio “entre señoras” ¿en dónde entra el Regidor Luis Torres Santillán? Por la cuantía de la fianza aplicada a este empresario, así como el monto que se señala que fue “movido” durante el tiempo de la investigación, se puede pensar en muchas cosas más, que no tendrían que ver con un “negocio entre señoras”. No obstante esto, todavía es difícil determinar qué es lo que realmente sucedió en este tema, sobre todo cuando se dice que la investigación de autoridades estadounidenses data aproximadamente de 2011, aunque esto último no pudo ser confirmado. Luis Torres, del que dijo el PAN en días recientes que “no tenía antecedentes y que por eso lo invitaron a la planilla encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, aunque tenía buena “fama pública”, no se le investigó realmente porque no llegó a esa posición por ser panista, ni tampoco por impulso de militantes blanquiazules que lo aclamaron, sino que tuvo esa oportunidad, porque como lo dijimos en nuestra columna del pasado 17 de marzo de este año, fue propuesto al ahora alcalde de la ciudad por (ya no lo diré… ya no lo diré… ya no diré compadre, Etc.) Fernando Beltrán Rendón, con mucha influencia ante el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. http://www.afntijuana.info/afn_politico/53742_otra_vez_el_compadre_beltran En aquel entonces les señalaba que así como ocurrió en las elecciones federales de Baja California, también en las estatales, Beltrán había metido su “exitosa manita” dentro del PAN, ahora para que su concuño, Luis Torres Santillán, salido de las filas de Coparmex, tuviera la oportunidad de ingresar a la política por la “puerta grande”, sin necesidad de haber hecho antes ningún mérito en el partido. En forma textual comentamos que: “Y mientras Kiko Vega anda paseando por Asia, alejándose de los molestos dolores de cabeza que representan las campañas, Beltrán se ha dedicado a mover sus piezas, porque como bien dijo el buen amigo Juan Manuel Gastélum Buenrostro, serán otros los que decidan quiénes le acompañan dentro de su planilla. De hecho tuvo un pequeño error al referir que para eso estaban sus dirigentes, que eran quienes se ocupaban del tema, mientras su amigo Kiko Vega atendía asuntos oficiales en el otro lado del océano, pero le faltó decir que más bien era Beltrán el encargado de estos “molestos” detallitos. Pues bien, ya ven que entre los candidatos ciudadanos invitados a la planilla están la empresaria Ivette Casillas, hija de “un buen amigo” de “El Patas” –según lo reveló él mismo- pero también está otro adulto joven ligado con el sector empresarial, más directamente con la COPARMEX, de nombre Luis Torres Santillán, como también les dimos a conocer. Y es aquí donde entra la mano del “primer compadre del estado” -dijimos en ese entonces- porque además de los cargos que Torres tiene dentro del sector empresarial, hay que destacar que es ¡concuño! de Beltrán, además de que trabaja para él, y según el reportero del barrio “le mueve algunos intereses económicos”. Es, pues, su “soldado financiero” (así se lo ilustraron), por lo que ahora llegó el momento de retribuirle. Lo interesante del caso, dicen algunos panistas, es que Torres estaba asistiendo a eventos de apoyo al aspirante independiente a la alcaldía de Tijuana Gastón Luken Garza, por su amistad con él y su cercanía con Ariosto Manrique, uno de los coordinadores de Tijuana Independiente. Con razón los panistas están que no los calienta ni el sol… ahora falta ver qué otros candidatos llevarán la “etiqueta” Beltrán”. Pues aquí están dichas muchas cosas, pero otras faltaron de señalar cómo lo que publicamos posteriormente –el 8 de noviembre- al enterarnos -por imprudencias cometidas- que supuestamente, un hombre llamado Juan José Lleras, se asumía el asesor principal del nuevo alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Tal parece que esa indiscreción al final de cuentas le costó el puesto al mencionado académico, después de que en entrevista en AFN político y algo más el presidente municipal le dio tremenda desconocida. http://www.afntijuana.info/afn_politico/64135_el_asesor_de_el_patas En ese entonces comentamos que Lleras era un maestro del Cetys Universidad y estudió Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano (IPADE) http://www.afntijuana.info/afn_politico/64135_el_asesor_de_el_patas y también señalamos que había buscado reuniones con el alcalde de la vecina ciudad de San Diego para según esto acercarlo con el ahora mandamás en Tijuana. Ante un gran berrinche que hizo el mencionado, quien escribió para reclamar lo que en esa fecha publicamos sobre su persona, nos intrigó y empezamos a buscar mayores datos para saber quién era el susodicho, al cual no tenía el gusto de conocer. http://www.afntijuana.info/afn_politico/64201_desconoce_el_patas_al_asesor Entonces pudimos saber que este hombre, que por igual levanta simpatías que antipatías entre quienes lo conocen estaba muy bien relacionado con empresarios y políticos. En la administración de José Guadalupe Osuna Millán, el entonces Procurador Rommel Moreno Manjarrez lo invitó como su asesor a instancias de una mujer llamada Karla Ceceña, asistente de Rommel y cercana al académico. Sin embargo pronto tuvo el procurador que enfrentar problemas por las indiscreciones del mencionado, y lo alejó de su entorno, aunque se mantuvo dentro de la institución. Lleras fue -según pudimos saber- maestro del actual coordinador de la fracción panista en el Congreso local Carlos Torres Torres, en el Cetys, lo mismo que de Óscar Vega, Óscar Martínez y Raymundo Vega. También trabó amistad con Luis Torres Santillán, al que en esa columna señalamos que lo asesoraba financieramente, por esto, dijimos, el ahora Regidor detenido, propuso integrarlo al ayuntamiento de Gastélum Buenrostro como “súper asesor”. *.- El As Negro, propiedad de otra regidora Otra Regidora, cuyo nombre nos fue referido este día por el reportero del barrio, es la empresaria Ivette Casillas, quien pese a ser hija de un hombre que simpatizó con el PRI, ella llegó al cabildo de la ciudad bajo las siglas del Partido de Acción Nacional. Su inclusión en esta planilla, que también provocó fuerte descontento entre los panistas, la defendió el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien señaló que la invitó porque era hija de un muy buen amigo suyo. Pues el reportero del barrio nos recordaba a la Regidora municipal, en virtud de que nos decía que es la dueña del bar “El As Negro” de la Zona Norte, en donde la noche de ayer fue baleado y herido de gravedad un hombre, en un ataque armado. Ese antro fue herencia de su padre Juan Casillas, que además le legó al morir, la joyería Mex-Suiza; edificio de departamentos, locales comerciales, y este bar ubicado en la zona de tolerancia. En su momento, y por estos antecedentes, sobre todo por estar relacionada con el PRI, las mujeres panistas se opusieron a la inclusión de la empresaria en la planilla de Gastélum Buenrostro. También recordaron que el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Tijuana César Sánchez Espiricueta le ha agradecido públicamente sus “buenos oficios” para reactivar el programa “Tijuana Coqueta” que le costó su separación de la presidencia del Comité de Turismo y Convenciones a Miguel Ángel Badiola, hoy presidente de la Canacintra local. Juan Casillas, que como dice el alcalde fue buen amigo suyo, fue además dirigente de la Agrupación Política “Leandro Valle”. PD.- Interesante “regresar al pasado” y leer notas y columnas anteriores, que ahora nos sirven de contexto, porque vemos cómo lo que se dice en ciertas circunstancias, alcanza otra “dimensión” al pasar el tiempo y al ocurrir hechos como los que ahora nos ocupan, como es el caso de Luis Torres, específicamente. PD1.- ¿Y efectivamente no entró al ayuntamiento el súper asesor? No nos han respondido esto? PD2.- En Mexicali, integrantes del llamado Congreso Nacional Ciudadano, sorprendieron, debido a que iniciaron una campaña para exhibir a los 15 diputados del Congreso local que aprobaron la Ley estatal del Agua, lo mismo que Leyes municipales de ingresos con aumentos por concepto como el impuesto Predial. Colocaron mantas, les tocaron a sus puertas; ruidosamente los llamaron "judas" y traidores a los bajacalifornianos, además de que les dejaron como obsequio una enorme ratonera de madera. Les advirtieron que no los dejarían de molestar, como ellos molestaron con sus acciones a los bajacalifornianos y les informaron que “estaban despedidos”. PD3.- Muy diferente a algunos tijuanenses, que en lugar de accionar, se limitaron a mostrar su enojo, echar maldiciones y lanzar epítetos ofensivos, porque no les gustó una broma de “Santos Inocentes” en la que se ironizaba sobre una supuesta marcha atrás en esa Ley Estatal del Agua. PD4.- Nos sorprendió el joven Regidor priísta Eligio Valencia López, ya que votó en contra de algunas de las propuestas del gobierno municipal para delegados, argumentando que no podía solapar ni ser cómplice de que se designara en puestos públicos a personas que no cumplían con el perfil necesario, tan sólo por cumplir con un “pago de cuotas políticas”. De esta forma, además de rechazar a la delegada en playas de Tijuana, y a propuestas que dijo que eran de personas cercanas al ex diputado Gerardo Álvarez, de los que advirtió que no tenían experiencia, también votó en contra de “el Chon” Salvador Lujano, por los mismos motivos. No pudo evitar sus nombramientos, sin embargo manifestó claramente su postura por esos motivos. PD5.- Héctor Ruvalcaba publicó en su cuenta de Facebook una resolución del Poder Judicial de la Federación en contra de Juan José Juárez Andrade, por supuesta administración fraudulenta cometida cuando fue secretario de Vivienda del Sindicato de Burócratas de Tijuana, encabezado entonces por el ex regidor Martín Plascencia Ávila, por la venta ilegal de predios en el desarrollo Mar de Buena Vista. Se dijo que el fraude ascendió a más de 800 mil dólares en perjuicio de compradores y del patrimonio de la burocracia. Muy seguramente este señalamiento tiene que ver con la intención de Juárez Andrade de lograr la dirigencia del sindicato, ya que encabeza la “Planilla Dorada”. Por cierto Juárez a su vez presentó en 2013 una denuncia penal en contra del entonces dirigente del sindicato de burócratas Martín Plascencia, por supuesto delito de abuso de confianza, administración fraudulenta y lo que resulte. En aquel entonces exhibieron fotos de una lujosa cabaña que según dijo se construía el dirigente. PD6.- Como ven, cada que se encuentran los burócratas en procesos internos, sale a relucir mucha “basura” que se tiran entre ellos mismos, y que por otra parte también puede demostrar la corrupción existente en ese organismo gremial, porque a todos les resultan acusaciones serias. Ya es hora de que en este sindicato, como en otros, se haga una revisión profunda de lo que está sucediendo. PD7.- Y sí, efectivamente, el alcalde Gastélum Buenrostro atrajo a muchas personas, cuál imán. De hecho salieron más periodistas de los que existen; por lo menos de los que cubren realmente la nota cotidiana