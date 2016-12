¿Quiénes son los responsables?

AFN POLÍTICO *.- Sugerencias para el alcalde de Tijuana

*.- Darán de baja a medio millar de empleados Dora Elena Cortés

TIJUANA BC 27 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Hoy, Gerardo Fragoso corresponsal de AFN en Mexicali nos presenta un video, que si bien muestra algo que ya sabíamos, no deja de sorprendernos. Es una grabación de casi cuatro minutos con 30 segundos que se produjo en las meras instalaciones del Congreso local, durante la madrugada del pasado 20 de este mes, cuando los diputados panistas, urgidos por el hecho de que ya se había "reventado" el tema del agua, como un intento de privatización, decidieron sacar esa ley a toda costa. Sin importarles los cuestionamientos que surgieron entre la población, ni mucho menos el explicar a los bajacalifornianos sobre cuál era, según ellos, el verdadero espíritu de la nueva ley, los legisladores panistas se mostraron -ahora sí- como “pandilleros”, utilizando todas las mañas, y artimañas a su alcance para dar gusto a quien parece ser su único patrón: el gobernador de la entidad y no el pueblo que los eligió… con pocos votos, pero lo hizo. No faltarán quienes digan que ¿Por qué tanta “rudeza” en contra de estos diputados, cuando en la historia del Congreso local no han faltado otros representantes populares que le jueguen las contras al ciudadano y actúen de la misma forma? Lo que sucede es que ahora sí fueron muy evidentes, y no guardaron para nada las “formas” mostrando un gran desaseo en la manera de sacar esta nueva legislación. ¿Que en otras ocasiones los diputados de un mismo partido también han mayoriteado? ¡Es cierto! Pero no lo han hecho de manera tan burda, ni recurriendo tampoco a individuos poco recomendables, y hasta viciosos, como son los adictos, aunque se diga en recuperación, a los que por cierto tan poco respeto les muestran, cuando lo llevan y los utilizan para delinquir. Esa madrugada del 20 de diciembre AFN estuvo siguiendo la transmisión directa realizada desde el Congreso, mediante la cual nos pudimos dar cuenta de lo azarosa que estuvo esa sesión, que empezó amañada, porque como se dijo se trató de dar celeridad a una polémica ley, antes de que algo los hiciera dejarla para el próximo año, como la prudencia establecía, a fin de que fuera analizada a conciencia, y se mostrara que no había nada malo en ésta, como se ha venido asegurando. También por esa misma señal nos enteramos de que trabajadores del Sindicato de Burócratas, particularmente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) encabezados por sus dirigentes estaban escandalizando en la sala de Plenos; que les fueron “echados” policías municipales y ministeriales para que los sacaran a la fuerza; que algunos de estos manifestantes lanzaron “proyectiles” a los legisladores, y que se les trató de engañar para hacerlos salir de ese lugar, sin dejar de lado el hecho de que les fue cortado el suministro eléctrico para que también se retiraran. Luego nos percatamos de que los legisladores decidieron cambiar de sede de la sesión y subieron a un piso superior del edificio legislativo, en donde -las crónicas del día siguiente- nos hicieron saber que los diputados panistas se hicieron respaldar por adictos de un centro de rehabilitación de la ciudad de Mexicali. Es más, publicamos algunas fotos donde se ven de espaldas estos individuos, quienes sin ninguna representatividad, ni “vela en ese entierro” la hicieron de “guardianes” del Congreso. Y aquí es donde está lo grave, ya que no tenían ninguna facultad para actuar de esa manera, usurpando funciones de seguridad, y negando el acceso a instalaciones públicas. Esto, al margen de lo peligrosos que pueden ser estos individuos ya que nadie puede garantizar que no hayan consumido ninguna droga en los minutos previos, porque ha sido público y notorio que es en esos sitios donde más estupefacientes consiguen, además del hecho de que los peores delitos y más atroces crímenes se han dado bajo el influjo de esas sustancias. No faltará quienes digan -que ya lo han hecho- que nadie tiene que estar en esos sitios perturbando la tranquilidad de los legisladores “que están trabajando”, y que incluso lo pueden seguir a través de las transmisiones de Internet, lo mismo los interesados en un tema, que los periodistas. Pero quienes llegan a ocupar esas curules saben -o por lo menos deberían saberlo- que son representantes del pueblo; que se pueden enfrentar a este tipo de disturbios por el malestar que causan sus decisiones equivocadas, y que están en un edificio público en el que no pueden prohibir el paso a nadie, y si es el caso de que se pasan de violentos, entonces hacer uso para eso de la fuerza pública, pero no de ¡adictos en rehabilitación! Luego también hubo reproches en el sentido de que tanto los adictos, como los periodistas “son iguales” y que por lo tanto éstos tampoco tendrían que estar ahí, pero si bien es cierto que son iguales como seres humanos (pero los segundos sin las adicciones) –bueno, los profesionales- los primeros, esos sí que nada tenían que estar haciendo esa madrugada en el Congreso, en tanto que los comunicadores, les guste o no a los diputados y sus simpatizantes, si tenían una tarea que realizar, y era la de documentar las artimañas (en este caso) que se estaban utilizando para sacar “a como diera lugar” la ley del gobernador. ¿Que se pusieron belicosos, según se ve en el video?… esto no hubiera sucedido si no se les impide la realización de su trabajo en esa fría madrugada, en la que de no haber sido por la obligación de reportar a sus medios sobre lo que sucedía en dicha sesión, mejor hubieran estado en casita, con su familia, y disfrutando de un cálido ambiente. Pero volviendo al tema, resulta preocupante, no solamente la falta de solidaridad de los legisladores con los bajacalifornianos -que eso ya quedó perfectamente claro- sino también el que se esté haciendo una costumbre que los militantes del PAN, ya no sólo utilicen a este tipo de individuos para sus campañas políticas, sino también para acciones de gobierno, o lo que es peor, para lograr sus fines aquellos, que por ser quienes son, tienen la obligación de crear leyes para que vivamos en armonía, y no para ponerse de acuerdo para ver cómo las violan.



*.- Sugerencias para el alcalde de Tijuana Todos sabemos que el nuevo alcalde de Tijuana es un hombre “buena onda”, simpático, dicharachero y que trae la broma a “flor de piel, sin embargo en su función de presidente municipal de esta frontera, aunque lo anterior le será bien agradecido por numerosos ciudadanos que se sentirán cercanos, tendrá que entender en qué momentos deberá comportarse como habitualmente lo hace, y en cuáles tendrá que ser más serio y mostrarse mejor informado. Esto viene a cuento, en virtud de las declaraciones que Juan Manuel Gastélum Buenrostro dio esta mañana a reporteros, que lo cuestionaron en torno a dos hechos diferentes, pero relacionados entre sí: el de la muerte de una mujer que cayó de una unidad pickup de la policía, y otra sobre el abuso de autoridad cometido por un oficial de la policía que detuvo y esposó al compañero José Israel Ibarra de En Síntesis, tan sólo por estar realizando su trabajo. Sobre el segundo de los temas, no tenemos una crítica, ya que el presidente municipal reconoció que hubo un exceso en la actitud del uniformado, y que por lo tanto sería sancionado, al margen de que reiteraba su respeto al trabajo reporteril, y no tanto porque “nos haya dado por nuestro lado”, sino porque les guste o no a muchos, este trabajo está establecido y garantizado por la misma Constitución, y no se trata de una concesión graciosa, ni tampoco de aceptar que se nos ningunee, simplemente porque cae mal ver a un reportero en una escena de un hecho noticioso. Donde sí tenemos algo qué decir es en el caso de la muerte de María Elena Saucedo, quien había sido detenida por deambular en la calle y que según los policías que la trasladaban “se quitó los candados de las esposas y trató de huir cuando el vehículo estaba en movimiento” y eso le produjo el fatal desenlace. En este sentido el alcalde confirmó que están tratando de mejorar el “parque vehicular” de la policía local, por lo que esperan que para el primer trimestre del año 2017 lleguen lo que serán las nuevas unidades. Y no obstante que ayer se dijo en un comunicado, que al iniciar esta nueva administración, el presidente municipal había dado esas instrucciones para que se sustituyeran las unidades tipo Pick Up, por otras, el alcalde reconoció ahora, que esta compra de unidades no se tenía contemplada, al quejarse de que al adquirir unidades tipo panel para mejor seguridad “esto representará un gasto adicional, que no se tenía contemplado”. Y es esta queja la que parece fuera de lugar en este momento, lo mismo que el señalar que los nuevos vehículos se verían “horribles” al ponerles un cerco, ya que no importa lo feos que se vean siempre y cuando se salve una vida, aunque sí dijo que “si es lo que tenemos, y para eso nos alcanza aquí en Tijuana, eso tenemos qué hacer”. Ahora, donde mostró desinformación fue en el motivo de la detención de esta infortunada mujer, ya que no obstante que el hecho ocurrió ayer temprano, esta mañana el presidente municipal aseguró desconocer las razones por las que la trasladaban a la estación “Margarito Saldaña” de la 5 y10, agregando que “se hablaba” de que fue por andar mendigando. Y resulta preocupante, no solamente que el alcalde no haya mostrado interés por conocer los detalles que rodearon a la muerte de esta mujer desde el mismo momento en que ocurrió, ya que se está hablando de un deceso de un ser humano, en el que se vieron involucrados elementos de su policía. Más preocupante todavía resulta el hecho de que nadie dentro de su gobierno le haya brindado los detalles correspondientes, y que ni siquiera su secretario de seguridad pública o su director de policía lo hayan informado desde ayer mismo de todo lo ocurrido, sobre todo porque el alcalde no puede exhibir despreocupación ni desinformación sobre lo que ocurre en la ciudad que gobierna. *.- Darán de baja a medio millar de empleados



Hablando de otro alcalde, pero éste de la ciudad de Ensenada, les diremos que Marco Antonio Novelo Osuna está decidido a “adelgazar” la nómina de su administración con el retiro de unos 500 trabajadores de confianza, en una primera etapa, según lo que confirmó a Agencia Fronteriza de Noticias. En días recientes el presidente municipal de esa ciudad y puerto visitó las oficinas de AFN y ahí señaló que están trabajando en esa “reingeniería” para equilibrar las finanzas del municipio, que reiteró que quedaron en un caos, tras concluida la administración del anterior munícipe -también priísta- Gilberto Hirata Chico. Novelo Osuna dio la confianza de que no harán movimiento en lo que se refiere a trabajadores sindicalizados, sino que los recortes se darán en aquellos que llegaron bajo contrato o que son de los considerados “de confianza”, siempre que no se confirme que su trabajo resulta necesario para la administración municipal. Señaló que el gobierno tiene un total de 3,408 empleados, lo cual dijo que resulta exagerado, y por lo tanto señaló que trabajarán en este sentido. El alcalde también se pronunció en contra de incrementos en las tarifas del agua, ya que comentó que la población, no están en estos momentos para enfrentar incrementos de esta naturaleza, en tanto que sobre la nueva “Ley del Agua” que recién aprobó el Congreso del Estado, refirió que necesita conocerla en su totalidad para dar una opinión al respecto. El exdiputado local confió a AFN que definitivamente su formación empresarial le permitirá tomar mejores decisiones para el manejo eficiente del gobierno que recién inicia, aunque insistió en que se privilegiará el sentido social.



PD.- De la que se salvó el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro al no dar entrada a su gabinete al “súper asesor”. ¿O sí lo hizo? PD1.- Dicen que en el Cabildo le podrían dar las gracias a uno de los presuntos nuevos delegados, al que ahora quieren “desinvitar” argumentando que no lo quieren los de la oposición. ¿Y ahora? ¿Desde cuándo le hacen caso a los de la oposición? PD2.- ¿Cuáles son los mejores aliados de –algunos- políticos panistas? Respuesta= taxistas amarillos, transportistas de los Azul y Blanco y adictos en recuperación. PD3.- Otra pregunta: ¿Quiénes llevaron a los adictos al Congreso? (a los que bloquearon el acceso, no bromeen) R= dice el periodista Enrique Tellaeche que fue la ex comunicadora Triny Vaca, quien tiene relación con el centro de rehabilitación “Refugio el Hijo Pródigo” del Ejido Sinaloa en el Valle de Mexicali, el cual es “regenteado” por Santiago Raygoza Cruz. PD4.- El Congreso debería de ofrecer disculpas por lo ocurrido, ya que por ley ningún diputado puede renunciar a su representatividad, en tanto que los panistas tendrían que llamar a cuenta a sus funcionarios y legisladores porque ya están perdiendo totalmente el espíritu de servicio que siempre enarbolaron. PD5.- Además, no habría violencia en éste, ni otros recintos, si los representantes populares no se burlaran de la población.