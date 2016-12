Denuncian que no tiene cédula profesional

AFN POLÍTICO *.- Muere mujer al caer de patrulla

*.- Y policía agrede a un reportero

*.- Fallece el fotógrafo Jorge Emmerth Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 26 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- La cédula profesional, obligatoria para poder arribar a algunos cargos de gobierno, es un documento que en algunos casos los interesados en subirse al “carro de la revolución”, pero peor tantito sus jefes, hacen de lado y omiten, no obstante que luego esto se les revierte con gran escándalo. De esta forma, no faltó quien hiciera llegar al reportero del barrio la información en el sentido de que el director de Infraestructura Hidrológica en el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se encuentra en esa posición, y para tal efecto enviaron el documento obtenido a través de la página de Transparencia. Alejandro Jaimes Pulido, quien es el susodicho, fue nombrado el 31 de marzo del año todavía en curso, por el director nacional Roberto Ramírez de la Parra, como encargado de Infraestructura Hidrológica, rompiendo con esto las reglas de la función pública, advirtieron los denunciantes. Del mencionado hacen notar otros hechos, por los cuales se entiende que no están muy de acuerdo con su nombramiento, ya que dicen que fue quien ordenó que no se permitiera a nadie la entrada al edificio de la Conagua, y menos durante su reuniones de Comité, y recordaron que supuestamente por sus órdenes, personal bajo su cargo golpearon al agricultor Rigoberto Montoya. También lo acusan de haber amenazado al agricultor José Ames Amezcua, con el hecho de revisar su pozo particular, si no aceptaba firmar la autorización de la obra de revestimiento del canal “Revolución”, obra que se lleva a cabo, y de haber amenazado también al grupo de Trigueros, con negarles el servicio de riego por hechos en los que se vieron enfrentados. Y como si le faltara algo, aseguraron los informantes que el señalado “es quien opera a favor de la disminución de litros en contra de los agricultores y a favor del gobernador”. Todas estas son acusaciones, o señalamientos que deberán comprobarle al referido para fundamentar sus dichos, sin embargo lo que si mostraron con respaldo de documentos es el hecho de que desde su nombramiento y hasta la fecha, su “cédula profesional” se encuentra “en trámite”, según la autoridad correspondiente. *.- Muere mujer al caer de patrulla Temprano informamos a través de nuestros servicios que una mujer que era transportada en una unidad patrulla hacia la Comandancia “Margarito Saldaña” en las 5 y 10 falleció al caer, según la autoridad cuando trató de darse a la fuga, después de retirarse ella misma, las esposas con las que había sido “anclada” al vehículo. Rápidamente la autoridad municipal reaccionó y reconoció que efectivamente este hecho se dio a las 12:17 horas de hoy, cuando la mujer era llevada en calidad de detenida en la patrulla 501. Según el comunicado emitido al respecto, la mujer se había aventado de la unidad en movimiento. Se le identificó como María Elena Saucedo de 35 años y se dijo que era originaria de Papalotla Tlaxcala. Además, para restarse responsabilidad, la Secretaría de Seguridad Pública municipal refirió que esta administración “recibió un parque vehicular de la policía municipal, inadecuado para el traslado de detenidos” y refirió que al percatarse de esto el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro mostró interés en el tema del uso de los pick ups y giró instrucciones para adquirir unidades adecuadas “para un traslado digno y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, aquí destacan algunas cosas: la primera, que este tipo de unidades se adquirieron de acuerdo a disposiciones de autoridades federales -si mal no recuerdo- panistas, ya que siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, les dio por uniformar los equipos como parte de su Programa Nacional de Seguridad. En el Diario Oficial de la Federación del 8 de febrero de 2011, se publicó el decreto mediante el cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional establecía las características del equipamiento de vehículos, entre otras cosas para las policías del país. Ahí se hablaba de camionetas tipo pickup, que aunque se establecía que tendrían que ser de doble cabina, para cinco pasajeros, en las ilustraciones se mostraban como unidades de una cabina, con una estructura metálica en la caja, que debía ser cubierta por “una lona”. En segunda, llama la atención el hecho de que si ya estaban conscientes de que ese tipo de unidades no podían utilizarse por resultar inseguras -como todos sabemos- ¿Por qué mejor no giraron instrucciones para que ya no las usaran para el traslado de detenidos? Debieron hacerlo y no esperar a que un hecho de esta naturaleza se presentara. Por último ¿cómo es posible que la misma detenida, quien iba esposada, se hubiera podido quitar ella misma los candados del artefacto que la mantenía sometida? O era una famosa escapista, o no le pusieron tales candados, ni mucho menos esposas. O ¿También les dejaron equipo inadecuado de ese tipo de aditamentos, y de llaves? *.- Y policía agrede a un reportero Y tal parece que los elementos están aprovechando que todavía no acaban de “aterrizar” las nuevas autoridades, y que del Secretario de Seguridad Pública Marco Antonio Sotomayor no se han visto ni sus “luces” –más que en algunos recientes eventos públicos en los que estuvieron el gobernador y el alcalde- porque están repitiendo actitudes que ya parecían superadas por autoridades anteriores, salvo dos o tres roces que se dieron al final de la anterior administración. Además del lamentable hecho ya señalado y en el que parece existir una mayor responsabilidad en los elementos que trasladaban a la mujer ahora muerta, en ese escenario se dio otro incidente que vuelve a enfrentar a elementos policiacos con reporteros. Según los datos enviados por algunos compañeros, el elemento identificado por los apellidos Torres Valvino, trató de evitar por todos los medios que el compañero de Síntesis José Israel Ibarra, captara las imágenes del funesto hecho, simple y sencillamente aduciendo “órdenes de arriba”. Pero antes de que “brinquen” aquellos que siempre quieren atacar a reporteros cuando se producen hechos de esta naturaleza, habrá que decir que al señor Torres Valvino no le pareció que José Ibarra pretendiera tomar sus imágenes desde lugares alejados de la zona del accidente, y mucho pero mucho muy fuera del área delimitada. El oficial policiaco no estuvo contento sino hasta que jaló con el reportero hacia las instalaciones oficiales, en calidad de “detenido”, sin importar que así como ellos estaban realizando su trabajo -que éste es otro argumento que luego nos echan en cara- también los comunicadores hacían lo propio, amparados para esto con el derecho y libertad que no dan nuestras leyes y la Constitución. Parece mentira que autoridades van, autoridades vienen; todos saben de estos zipizape que se dan; los policías conocen de los derechos que como periodistas tenemos, y… ¡Siguen incurriendo en los mismos abusos de autoridad! Sobra decir que nos solidarizamos con el compañero que estaba realizando su trabajo. *.- Fallece el fotógrafo Jorge Emmerth Quien también falleció, pero en otras condiciones totalmente diferentes, es el compañero fotógrafo Jorge Emmerth Macías, quien según se nos informó murió durante las primeras horas de este día, víctima de un infarto. Cuando pienso en Emmerth, no puedo dejar de trasladarme en pensamiento a los tiempos de mi padre Alfredo Cortés Cruz, ya que fue precisamente con él, y por él, que conocimos a este jovial reportero gráfico, cuando nosotros éramos todavía muy chicos. Después, ya ingresada yo formalmente en el periodismo, me tocó tratarlo más de cerca y encontrarlo en diversos eventos, siempre con su amabilidad característica y con su sonrisa a flor de labio. Jorge Emmerth siempre se acercaba con una broma, pero de esas blancas, que nunca faltaban al respeto a quienes como mujeres no desempeñábamos en el medio, no obstante que no faltaban quienes decían que si queríamos ser periodistas teníamos que enfrentar los mismos problemas que ellos, y a veces el mismo trato que entre hombres se daban. Jorge Emmerth era incansable en su trabajo; siempre con la cámara al hombro buscando la noticia y sin que nunca se conflictuara con nadie del gremio, según la memoria me alcanza. Él perteneció a la Asociación de Periodistas de Tijuana, y también fue miembro fundador de la Asociación de Reporteros Gráficos de esta ciudad. Según se informó, este miércoles a las seis de la tarde en la Iglesia Santa María estrella del mar, ubicada en playas de Tijuana se celebrará una misa en recuerdo de este comunicador. Desde agencia fronteriza de noticias le enviamos a su familia nuestro más sincero pésame por este gran dolor que les deja la partida de su ser querido. PD.- Muy difícil comienzo para Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ya que parece que todo se está juntando: el hecho de no poder haber iniciado con su gabinete completo; la detención de uno de sus regidores; la muerte de una mujer por imprudencia de agentes de su policía, y la agresión de uno de éstos, a un reportero de televisión… Más lo que se acumule. PD1.- Quien también atraviesa por un momento muy difícil es el diputado local Luis Moreno Hernández, ya que su mamá – doña Isabel- falleció este lunes según nos lo dio a conocer él mismo, a través de sus redes. Descanse en paz y desde aquí le enviamos nuestras condolencias al diputado con el deseo de que la resignación llegue pronto. PD2.- De la misma forma informó sobre el deceso de su señora madre, doña María Carlota Dozal de Trejo, el Secretario de Salud Guillermo Trejo Dozal, quien sufrió esta pérdida tan dolorosa el pasado 24 de este mes, según lo comunicó en sus redes. De igual manera le deseamos pronta resignación en este trance que les ha tocado vivir. PD3.- Seguro que los médicos habrán pensado que era una “bonita manera de ayudar” la del Secretario de Turismo Óscar Escobedo Carignan, quien por una parte les dijo que les apoyaría para que no se sigan cometiendo abusos con los pases médicos que se otorgan para el cruce expedito de la frontera, y por otra les echó en cara que sus esposas los aprovechan. PD4.- Y muy seguramente tiene razón, en parte, sobre lo que dice, pero mejor debió haberlo señalado de manera directa, en lugar de enviarles la “indirecta” diciendo que esperaría a ver cuánto tardan ahora sus esposas en cruzar la frontera, porque no debe ser en todos los casos.