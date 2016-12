AFN POLÍTICO *.- Había una vez un joven…

Dora Elena Cortés



Dora Elena Cortés

TIJUANA BC 22 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Si hubiera un premio en este 2016 a la mejor respuesta del año, muy seguramente estaría llevándose el trofeo la que esta mañana dio el coordinador de la fracción panista del Congreso del Estado Carlos Torres Torres, al ser cuestionado en torno a la aprobación de la llamada “ley del agua”, que varios sectores han rechazado. Claro y contundente el panista Torres Torres dijo que no informaron a la población sobre esta iniciativa que les envió el gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid para su aprobación -que no discusión y análisis- porque “no tenían tiempo”. ¿Quién no tenían tiempo? ¿Nuestros representantes en el Congreso de Baja California no tienen tiempo para decirnos lo que van a hacer? ¿No se supone que los diputados llegan al Congreso para legislar sobre temas que nos deben de beneficiar? Este día nuestro compañero de AFN Enrique García Sánchez lo entrevistó sobre la actuación que tuvieron particularmente, los representantes panistas en torno a esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Le preguntó el por qué lo hicieron con esa prisa, y en horas de la madrugada, además de por qué echaron mano de adictos, para que fungieran como “grupos de choque” según testimonios de los manifestantes, de algunos diputados y también de representantes de los medios de difusión ahí presentes. El joven legislador, que algún día pretendió ser alcalde de esta ciudad advirtió que “hubo algunas situaciones”, pero éstas no las identificó, lo que sí hizo fue responsabilizar a la sección Tijuana del Sindicato de Burócratas, por el hecho de que no se hubiese dado un debate al respecto, ya que dijo que “llegaron a ofender al Congreso, a aventar objetos, a aventar monedas, que no nos dejaron ni siquiera tener la reflexión, el debate, el espacio que hubiéramos querido tener”. En este sentido Torres tiene algo de razón, debido a que representantes de los burócratas, incluido Manuel Oceguera, lanzaron botellas y otros “proyectiles” hacia donde estaban los legisladores, según se observó en la transmisión que se hizo vía Internet, de esa sesión, aunque algunos dicen que fue porque los adictos se mezclaron entre ellos para agredirlos, en tanto que fueron rodeados por elementos ministeriales y de la policía municipal. Carlos afirmó también en entrevista que les hubiera gustado haber tenido más tiempo para tratar el tema, sin embargo el legislador limitó el tiempo que pudieran haber tenido para la discusión y análisis de este proyecto, a esta sesión, sin considerar que el reclamo de grandes sectores de la población es que no se haya advertido con la debida anticipación de esta propuesta enviada por el gobernador del Estado al Congreso local. Para lo que sí tuvieron tiempo, fue para pagar publicidad en Facebook a fin de hacer conciencia entre la población sobre la necesidad de contar con agua potable en Baja California, y para defender esta propuesta de Kiko Vega, cuando AFN reveló que en el multicitado proyecto de la “ley del agua”, se escondían aparentes intentos de privatización del servicio, en lugar de dar las explicaciones necesarias.



*.- Había una vez un joven…



Había una vez… Hace como 15 años, cuando tenía el programa dominical en Uniradio, que un joven que me pidió y obtuvo una entrevista para comentar acerca de los planes y proyectos que tenía para su vida futura, como político que quería ser. Estaba integrado a las filas del Partido de Acción Nacional. Ese joven que llegó a cabina, cargado de sueños y generando esperanzas de que muchas cosas podrían cambiar, me habló acerca de cómo la corrupción era el problema más grave que no dejaba avanzar al país y también como ellos, los jóvenes, trabajarían para erradicarla. Le ponía tanta pasión y convicción a sus palabras, que no me quedó otra, contra mi costumbre, que felicitarlo y augurarle éxito en el camino que seguiría y que aún se antojaba muy largo. Recuerdo muy bien que entonces le dije -y supongo que también lo ha de recordar de vez en cuando- que ojalá no cambiara: Carlos, ojalá y que siempre mantengas esas convicciones y que trabajes para bien de la ciudadanía, porque siempre ocurre que cuando ya pasan a las filas de los mayores, y gozan del poder, cambian totalmente. Carlos Torres Torres, que así se llamaba -y se llama porque sigue venturosamente entre nosotros- el dirigente juvenil del PAN, se río divertido y sentenció: yo no voy a cambiar… Lo vas a ver. Y ahora, que lo he visto actuar como presidente de la fracción panista en el Congreso local, recuerdo aquella anécdota, pero cada vez me digo: “todavía es temprano… vamos a ver si las cosas cambian, ya con la experiencia obtenida”.



*.- Kiko sigue siendo noticia Y sigue siendo noticia nacional, porque ahora fue El Financiero que le dedicó varias líneas para revelar que mediante un “punto de acuerdo” el Senado de la República pidió al Congreso del Estado en Baja California, que realice una investigación exhaustiva en torno a Kiko Vega, por señalamientos que ha tenido de supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como alcalde de Tijuana y actualmente como Ejecutivo de la entidad. Kiko Vega, cuando se refiere al respecto, ha dicho que se trata de “acusaciones viejas” o señalamientos, “refriteados” que salen en cada campaña y que no tienen ningún sustento, sin embargo ante lo ocurrido con el Regidor panista de Tijuana Luis Torres Santillán, las sospechas pueden a recaer de nueva cuenta sobre el mandatario, y no porque ya se sepa a estas alturas, a ciencia cierta, qué es lo que hicieron Torres, y compañía, que ofendió tanto a las autoridades estadounidenses, sino por los nexos que el también empresario Luis Torres Santillán tiene con Fernando Beltrán, y éste con el gobernante. Por la nota de El Financiero, se puede advertir que Kiko Vega está dentro del grupo de los “gobernantes en problemas”, ya que señalando asimismo Márquez, gobernador del Estado de Guanajuato, y Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, a los que supuestamente se les acusa de “enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública”. Por lo que se dice en esa nota, la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, del Congreso del país ya turnó los tres “puntos de acuerdo” tomados en el “Pleno del legislativo, en contra de los mencionados. En el caso del gobernador de Baja California se pide al Congreso local que las investigaciones abarquen desde el periodo en que fue alcalde de Tijuana, de 1998 a 2001, hasta el actual período, en el que, funge como Gobernador de la entidad. Luego recuerda que en el caso de Kiko Vega “se habla de una supuesta compra, además de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales, lo cual señala que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años pese a que se inició en el mundo de los negocios “con una simple casa de empeño”. De igual forma se aborda también la construcción de la casa que el gobernador de la entidad se hace en un exclusivo fraccionamiento la ciudad, donde se edifica en un terreno de más de 2500 m², con un costo estimado de los 80 millones de pesos. PD.- Ahora dicen que el gobernador Kiko Vega es el responsable de estas fuertes lluvias que estamos teniendo, ya que apenas justificó que vivimos “la peor sequía en 120 años” y hasta el clima decidió llevarle la contraria. De hecho nos enviaron un “meme” al respecto, que muestra la creatividad de los bajacalifornianos. PD1.- Ante la pregunta del reportero, el ex gobernador del Estado Ernesto Ruffo Appel, ahora convertido en senador de la República, reconoció que ningún gobernante de la entidad ha estado tan cuestionado, como ocurre en el caso de Kiko Vega, por lo que consideró necesario que aclare todo lo que se ha dicho en torno suyo. PD3.- Y el gobernador, que no encuentra cómo defenderse, ya que sus encargados de comunicación, que son los teóricamente responsables de transmitir, lo que dicen que es un buen desempeño del ejecutivo del Estado, y de acercarlo con los periodistas para que lo “conozcan” no lo pueden hacer, ya que en la mayoría de los medios en el Estado no confían en ellos. PD4.- Los empresarios de la Coparmex, contrario a lo que dijeron en su comunicado, no informaron con “mucho agrado” a los reporteros sobre su posición con relación al caso de la detención en Estados Unidos del Regidor panista Luis Torres Santillán, ni del involucramiento de la esposa e hijo de Jorge Escalante, ya que se da el caso de que varios de los hombres de negocios están emparentados entre sí, y por eso, a algunos seguramente resultó muy difícil hablar al respecto. PD5.- Pues ahora no hubo muchas posdatas, ya que el personal de AFN nos fuimos a celebrar con una cena, el poder llegar a estas fechas con salud y bienestar, y con muchos éxitos periodísticos, resultado del gran equipo que se ha conformado en esta agencia de noticias. PD6.- Si sale a festejar, no olvide tomar todas las precauciones, ya que ha estado lloviendo, en momentos muy intensamente, en Tijuana, por lo que los accidentes están a la orden del día; no olvide que mañana viernes por la noche “al amanecer sábado” diría Antonio Rosquillas, director de protección civil, al señalar que esa precipitación será todavía más peligrosa, porque a la que se “taponeen” varias calles de la ciudad