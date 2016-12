La "patasmiña" del alcalde

AFN POLÍTICO *.- Kiko aparece tranquilo ante los reporteros

*.- Llama Kiko mentirosos a opositores a la ley del agua

*.- Anuncian medidas contra la ley el PES y el PRI Dora Elena Cortés

afntijuana@hotmail.es TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2016 (AFN).- Tal parece que después del susto, al presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro le volvió “el alma al cuerpo” porque este día estaba de evidente buen humor, o por lo menos eso trató de hacer pensar, cuando se encontró con reporteros en un evento al que llegó acompañado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Tan estaba de buen humor que se aventó una “patasmiña”, que le quiso plagiar a Cuauhtémoc Blanco con su ya célebre “cuauhtemiña”, que muy oportunamente captó nuestro compañero Joebeth Terríquez. Contra su costumbre, el día de ayer apareció bastante serio el alcalde de la ciudad, después de que horas antes se enteró de la detención de Luis Torres Santillán, quien forma parte del gobierno de Tijuana al haber llegado al Cabildo, impulsado por el Partido de Acción Nacional, mismo instituto al que pertenece el primer Edil. Ayer, Gastélum Buenrostro se refirió a la “prosapia” de la familia de Luis Torres, lo cual no le evitó críticas al munícipe, de parte de personas que insistieron que lo mismo delinquen quienes son de bajo recursos, como aquellos que pertenecen a la “mejor sociedad”. Por su parte el dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, después de haber avalado la inclusión de Torres Santillán en la planilla municipal, ahora desmarcó a su partido, asegurando que este empresario “no es militante del Partido Acción Nacional”. Dijo que él no representa al partido y que tan sólo fue un “invitado ciudadano”, pero no quiso abundar más en el tema, señalando que no tiene los elementos suficientes para dar una opinión al respecto. Se inclinó por otorgarle “el beneficio de la duda”.



*.- Kiko aparece tranquilo ante los reporteros Y quien parece que cambió su táctica para evitar mayor desgaste, es el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien ahora en lugar de rehuir a la prensa, se le planta cuando hay un tema espinoso, como finalmente sucedió cuando no pudo darle más vueltas al asunto de las acusaciones a su director de imagen Jorge Cornejo Manzo, y ahora que vinculan a su “compadre” Fernando Beltrán, con Luis Torres Santillán. Al presentarse esta mañana en un evento donde se supone que no estaba programado (según dicen) el gobernador primero trató de congraciarse con los reporteros a los que ofreció disculpas por no haber estado con ellos en el reciente brindis que se ofreció a los “medios” con motivo de la Navidad y Año Nuevo, no obstante que la mayor parte de los que estaban, no fueron de los que asistieron a ese evento. Por otra parte, tal vez informado de los verdaderos motivos que llevaron a la detención de Torres Santillán, por parte de autoridades de Estados Unidos, Kiko Vega se mostró tranquilo y hasta se pronunció porque “también aquí en México” se investigue al Regidor que llegó por el partido blanquiazul al Cabildo” de la ciudad. El Ejecutivo del Estado comentó que para él es difícil hablar con relación a este tema porque no tiene conocimiento de los motivos que llevaron a esa detención, aunque consideró que sería sano que igual, las autoridades mexicanas hicieran esa misma investigación del presumible “lavado de dinero” en nuestro país, para despejar dudas. Aseguró por otra parte desconocer cuál es la relación comercial que Torres Santillán y Fernando Beltrán tienen, y aventuró que “quizá sea una relación entre familiares”.



*.- Llama Kiko mentirosos a opositores a la Ley del Agua Y el otro gran tema, del que también los enteramos a ustedes con toda oportunidad es el de la “Ley del Agua”, de la cual el gobernador Kiko Vega también se refirió durante su aparición esta mañana en Tijuana. Por su parte el dirigente estatal panista, José Luis Ovando Patrón, afirmó que es “una payasada” decir que con ésta se busca la privatización del servicio. Al ser interrogado sobre la polémica ley que fue sacada por consigna, por la mayoría panista y los aliados en el Congreso del Estado, el gobernador advirtió que “quien dice que se privatizará miente, porque el agua no se puede privatizar”. Aclaró que lo que su gobierno está haciendo en este sentido es “fortalecer” el Estado, para que todos tengan agua en sus casas, aunque se le pasó, o se le olvidó referir que esto será posible para los ciudadanos, “siempre y cuando paguen las tarifas correspondientes”. Se justificó en el hecho de que desde 1969 no se habría dado una reforma “importante” a esa legislación, además de que hace ocho años las tarifas han estado inamovibles, por lo que dijo que si se hace una revisión de lo ocurrido durante todo ese tiempo, se percatarían de que hay factores muy importantes, sobre todo económicos que inciden fuertemente en el costo del agua y sus condiciones. Por esto dijo que era importante la metropolización del agua, ya que estableció que esto es algo que se ha venido haciendo en otros estados, y que esa “es la ruta”, porque además se los ha recomendado la Comisión Nacional del Agua (CNA). También al respecto se pronunció el presidente estatal panista, quien dijo que “es una payasada de mal gusto” el que algunas personas estén promoviendo o intentando hacer creer a la gente que la “Ley del Agua” es para lograr su privatización. Sentenció que quien hace esto es porque “es un ignorante de la ley o por que lo hace de mala leche o de la mala fe”. Luego argumentó que al ser este líquido un bien, propiedad de la nación “nadie puede privatizar el agua” por lo que reiteró que “es una tontería” del que dice eso.



*.- Anuncian medidas contra la ley, el PES y el PRI



El diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández fue uno de los más férreos opositores a que se aprobara la multicitada “Ley del Agua”, sin embargo la “aplanadora” del PAN lo arrolló, al mayoritear el tema, cosa que por cierto no sacaron tan fácilmente, debido a la fuerte oposición que les plantaron los trabajadores burócratas de Tijuana encabezados por Manuel Oceguera y José Luis Parra. Pero ante “palo dado” que dicen que ya ni “Dios lo quita”, el diputado del PES anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta nueva legislación que se tomó “aprisa y de madrugada”. Moreno Hernández aseguró que por esa rapidez y negativa con que los diputados panistas evitaron consultar con expertos y con la sociedad, cuestiones técnicas y jurídicas sobre esta nueva ley, es por lo que se generó suspicacia entre la ciudadanía, sobre todo por aquellos apartados, dijo, en que se contempla la concesión del servicio público. Luego advirtió que ese interés tan grande y profundo que mostró al gobierno del Estado por privatizar el servicio del agua, es lo que hace entender “que hay alguien que se va a beneficiar con este negocio”. Luego aseguró que con esta acción se violentaron el artículo 115 de la Constitución federal así como varios tratados internacionales por lo que presentarán este recurso de inconstitucionalidad. Moreno también dijo en voz alta lo que muchos están pensando, en el sentido de que con esta nueva ley se trata de otorgar un “negocio redondo” para las empresas que se encarguen de las desalinizadoras que operarán en Playas de Rosarito y Ensenada porque “necesariamente ocupan el agua para poder producir y luego les permitirá comercializarla a como esté el mercado”. Por su parte el excandidato a la presidencia municipal de Tijuana por el PRI, René Mendívil Acosta insistió en que esta privatización del agua se puede revertir, que la posición se puede unir para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. También consideró que los Ayuntamientos pueden presentar una controversia constitucional ante la misma Suprema Corte, para impedir que empresas privadas controlen el destino de este líquido en la entidad, aunque esto se ve un poco más difícil. René hace un llamado a la ciudadanía, en el sentido de que: “No permitamos que los gobiernos panistas vendan nuestra soberanía y nuestro futuro. Por el destino de nuestros hijos y por el de nosotros mismos, no permitamos más abusos de gobiernos panistas ¿30 años no bastan? PD.- No sea payaso… ya sabemos que efectivamente, el agua no se puede privatizar, pero el servicio sí PD1.- Pero, bueno… Ya nos llamaron mentirosos, payasos y tontos. PD2.- ¿Seremos payaso de rodeo? PD3.- Quienes no le dieron “el beneficio de la duda” al Regidor panista Luis Torres Santillán, fueron las autoridades estadounidenses, las que inclusive pretendían que la fianza de 5 millones de dólares que tras su arresto le fue impuesta, se elevara, ante el temor de que pudiera evadirse del país, sin embargo el juez que lleva su caso, rechazó la petición y mantuvo la cifra inicial establecida. PD4.- A Luis Torres Santillán lo está defendiendo el abogado Anthony Colombo, quien en su momento se hizo cargo de la defensa de uno de los más poderosos narcotraficantes buscados por el gobierno de Estados Unidos: Benjamín Arellano Félix. En este caso se dice que el lavado de dinero no está vinculado con el narcotráfico, sin embargo este especialista cobra honorarios muy elevados. PD5.- Pues tan sólo a la Coparmex le debe resultar agradable hablar de la detención de colegas suyos en la vecina San Diego, ya que en el comunicado enviado esta tarde a las redacciones para anunciar la conferencia de prensa que celebrarán mañana jueves a las 11 horas, señalan a la letra: que el “Centro Empresarial de Tijuana tiene el agrado de invitarlo a la rueda de prensa sobre la detención de empresarios en San Diego”. Bueno… A cada quien le debe dar gusto, lo que desee ¿no? PD6.- Y hablando de comunicados, ayer no faltaron quienes quisieron aprovechar “a río revuelto”, ya que enviaron un posicionamiento a los medios, supuestamente salido desde el correo de Fernando Beltrán Rendón, en el que presumiblemente establecía éste, una “lejana distancia” con su cuñado Luis Torres pero una muy cercana relación con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, del que incluso señalaba ser su asesor. Debido a que esto nos pareció extraño nos comunicamos con gente cercana al “primer compadre del Estado” la que después de verificarlo con el empresario y promotor boxístico, nos confirmó que se trataba de un correo apócrifo. PD7.- Aprovechando que ya no falta nada para que estemos celebrando la Nochebuena, el Arzobispo Metropolitano de la arquidiócesis de Tijuana Francisco Moreno Barrón, tiene programado dar su Mensaje Navideño este jueves a las 10:30 horas en el edificio Salvatierra del seminario ubicado en la zona central.